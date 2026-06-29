"Ben uygun kişi değilim"... Sami Al-Jaber, Suudi Futbol Federasyonu'nun görevinden kaçıyor!

Al-Hilal efsanesi Sami Al-Jaber, bu Pazartesi sabahı istifasını açıklayan Yasser Al-Meshal’ın yerine Suudi Futbol Federasyonu başkanlığı görevine getirileceği yönündeki haberler hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Al-Meshal, Suudi milli takımının 3 maçta sadece 2 puan toplayarak 8. grubun son sırasında kalması ve grup aşamasından elenmesi üzerine, büyük bir taraftar tepkisinin ardından görevinden ayrıldı. Ayrıntıları okuyun

“X” sosyal medya platformunda, Sami Al-Jaber’in Suudi Futbol Federasyonu başkanlığı görevini üstlenmesi yönünde çok sayıda taraftar talebi yer aldı. Bu durum, Al-Jaber’i “Nadina” programında şu açıklamayı yapmaya itti: “Bu konudaki söylentilerin kaynağını bilmiyorum. Bu görevi benden daha iyi yerine getirebilecek pek çok kişi var.”

Jaber sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda bu görev için uygun kişi ben değilim. Ben de sizler gibi Suudi Futbol Federasyonu başkanlığının bana verileceği yönündeki söylentileri duyuyorum, ancak bu konuda bildiğim başka bir şey yok.”

Sami Al-Jaber, Suudi futbol tarihinin en önde gelen isimlerinden biridir. Kültürel farkındalığı ve özgün fikirleriyle tanınan Al-Jaber, daha önce Al-Hilal’ın teknik direktörlüğünü ve başkanlığını üstlenmiş, ayrıca Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) bünyesindeki birçok idari ve teknik programa katılmıştır.