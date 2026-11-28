Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, takımı Premier Lig lideri Arsenal ile kritik bir maç için Kuzey Londra’ya gitmeye hazırlanırken sabır çağrısında bulundu. İtalyan teknik adam, yeniden şekillenen kadrosunu Mikel Arteta’nın Emirates’te istikrar kazanmış projesiyle kıyaslamanın haksızlık olduğunu düşünüyor.

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City’nin son dönemdeki düşüşü kıyaslamaları beraberinde getirdi

Manchester City, formundaki sert düşüşün ardından Premier Lig’de liderin altı puan gerisinde, son şampiyon Arsenal’le karşılaşmak üzere deplasmana gidiyor. Bu sezon daha önce zirvede yer alan City, ligdeki son dört maçını kazanamadı ve tüm kulvarlardaki son yedi karşılaşmasında yalnızca iki galibiyet aldı.

Bu düşüş, pazar günkü maç öncesinde şampiyonluk rakipleri arasında kıyaslamalara yol açtı. Ancak City, Pep Guardiola’nın ayrılığının ardından yeniden yapılanırken Mikel Arteta, Kuzey Londra’da yedi yıl boyunca istikrar oluşturdu.

Maresca, City’nin geçiş süreci için sabır istiyor

Karşılaşmayı “dört aya karşı yedi yıl” diye niteleyen Maresca, City’nin güçlü başlangıcının yeniden yapılanma sürecini gözlerden sakladığını savundu. Kuzey Londra deplasmanı öncesinde, takımıyla Arsenal’in uzun süredir devam eden istikrarı arasında yapılan kıyaslamalara karşı çıktı.

“1 Kasım’a kadar iki buçuk ay boyunca ligin zirvesindeydik. Şimdi orada değiliz ve herkes kıyaslama yapıyor,” dedi Maresca. “Bana göre bir tarafta yedi yıldır birlikte çalışanlar, diğer tarafta dört aydır birlikte çalışanlar var. Dolayısıyla kıyaslama yapamazsınız. Herkesin bunu yapmaya çalıştığını anlıyorum ama benim açımdan her şey açık.”

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Son dönemdeki düşüşlerine değinerek şunları ekledi: “Nedenini anlamak son derece kolay çünkü yalnızca dört aydır birlikteyiz. Geçiş süreci zaman gerektirir. Muhtemelen üst üste yedi maç, Şampiyonlar Ligi’yle birlikte sekiz maç kazandığımız için herkes geçiş süreci olmadığını düşündü.

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“Defalarca söyledim, ben sihirbaz değilim. Bir geçiş süreci var, bu normal. Sekiz ya da dokuz yeni oyuncumuz var, teknik direktör de yeni. Dolayısıyla zamana ihtiyacınız var. Farklı kulüplerin geçiş dönemlerinde bunun ne kadar karmaşık olduğunu görebilirsiniz. Bana göre bu tamamen normal. Gayet sakinim, hiç panik yok. Maç kazanmamız gerektiğinin farkındayım çünkü işimiz bu. Bana göre her şey normal.”

Maresca, Haaland’ın hayal kırıklığını ve şampiyonluk tartışmalarını büyütmüyor

Maresca, Erling Haaland’ın hafta içinde Napoli ile Şampiyonlar Ligi’nde berabere kaldıkları maçın ardından “her şeyi sorgulamalısınız” demesi üzerine forvetle ilgili endişeleri de yatıştırdı. Maresca, “Sonuçların ruh hâlini etkilemesi normal, bu yüzden maç kazanmamız gerekiyor,” dedi. “Erling’le ilgili bir sorun görmüyorum. Erling bir kazanan. Kazanamadığımızda mutlu olmaması normal. Sadece Erling değil, herkes böyle. Unutmayın, üç hafta önce sahada dans ediyordu.”

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Erken şampiyonluk tartışmalarından çok uzun vadeli gelişime önem veren İtalyan teknik adam şunları ekledi: “Bugün önemli ama takımla birlikte gelişmek ve bir şeyler inşa etmek açısından gelecek çok daha önemli. Pazar gecesi kazanırsak, kaybedersek ya da berabere kalırsak nerede olacağımız önemli, ancak sezon uzun.

“Şubat ve mart aylarında nerede olduğumuza bakacağız. Hedefleri o zaman belirleyebilirsiniz. Şu anda hedeflerden ya da sezon sonunda nerede olabileceğimizden söz etmenin faydasız olduğunu düşünüyorum.”

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Bununla birlikte, pazar günü şampiyona karşı oynayacakları deplasman maçının kadrosunun karakterini sınayacağını belirtti. “Karakter göstermelisiniz,” diye devam etti. “Bu yüzden karakter açısından nerede olduğumuzu görmek ve ardından durumu anlamaya çalışmak için bizim adımıza da güzel bir maç.”

Arsenal sınavı, City’nin karakteri için önemli bir ölçüt

Maresca somut hedefler belirlemek için şubat ya da mart ayını bekleyecek olsa da pazar günkü Arsenal deplasmanı, City’nin zorluklara karşı direncini hemen ölçecek. Arteta’nın istikrar kazanmış şampiyon takımına karşı ligdeki dört maçlık galibiyet hasretine son vermek, Avrupa’da hafta içinde alınan can sıkıcı beraberliğin ardından moralleri yükseltecek ve Maresca’nın yeniden yapılanan takımının şampiyonluk yarışındaki baskılı sınavların üstesinden gelebileceğini gösterecek.