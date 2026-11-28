Mauricio Pochettino, Manchester United'ın başına geçtikten sonra «fazla sevimli» biri hâline geldiği yönündeki görüşleri reddetti. Arjantinli teknik direktör, Tottenham dönemine damga vuran mücadeleci yanını hâlâ koruduğunu söyledi. Carrington'daki kültürü değiştirmeye çalışırken sert ve talepkâr olmaya hazır olduğu konusunda kadrosunu uyardı.

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Redknapp, Pochettino'nun Old Trafford'daki mücadeleci yanını sorguladı

Eski İngiltere orta saha oyuncusu Jamie Redknapp, Tim Sherwood ile katıldığı The Overlap programında 54 yaşındaki teknik direktörün Southampton ve Tottenham'da sergilediği mücadeleci yanını kaybettiğini öne sürerek tartışmayı başlattı.

Pochettino, cuma günkü basın toplantısında kendisine bu konuda soru sorulmadan yöntemlerini kararlılıkla savundu. Bir hafta önce göreve geldiğinde United, kötü başlangıcının ardından Premier Lig'de küme düşme hattına sıkışmış durumdaydı.

Pochettino, «sevimli» olmakla «iyi» olmak arasındaki farkı anlattı

Redknapp, Pochettino'nun geçmişteki yoğun temposunu United'daki rahat tavırlarıyla karşılaştırdı. Redknapp, «Pochettino'yu Southampton'da ve Tottenham'da gördüğümde, onda Arjantinli bir savaşçı ruhu var gibiydi» dedi. «Şimdi bakıyorum, herkesle çak yapıyor, bilekliklerini takmış, saçlarını yaptırmış. Bence fazla sevimli biri hâline geldi, gerçekten öyle düşünüyorum.»

Pochettino, kendisini izleyenlerin yaklaşımını yanlış yorumladığını söyleyerek bu görüşü reddetti. «Sözlerimi yanlış anlamayın» dedi. «Bazen benzer anlamlara gelebilecek iki kelimeyi birbirine karıştırıyoruz: sevimli ve iyi.

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«Ben sevimli biri değilim. Sevimli biri değilim. İyi olmamız gerekiyor. Bu farklı bir şey» diye ısrar etti. «Ben sevimli biri değilim. İyi olmaya çalışıyorum. Ne zaman zorlamamız, ne zaman sert olmamız ve ortamı, ilişkileri, her şeyi iyileştirmek için ne zaman bir şeyler inşa etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bunlar iki farklı şey.»

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United'ın kötü gidişatını düzeltmek için daha uzun antrenmanlar ve 14 saatlik mesai

Pochettino, Michael Carrick'in uyguladığı programa kıyasla antrenman sürelerini şimdiden uzattı. Ancak yoğun eleştiriler altında özgüveni yeniden inşa etmenin hayati önem taşıdığını biliyor.

Pochettino, «Bizim için kolay, çünkü bir hafta önce geldik» dedi. «Buraya enerji dolu ve olumlu bir yaklaşımla gelip ihtiyaç duyduğumuz inancı oluşturmaya çalışmak kolay. Ama oyuncular için elbette çok zor, çünkü bu futbol kulübünün etrafındaki bütün o gürültüden uzaklaşamıyoruz. Bu yalnızca bu kulübe özgü değil. İyi performans gösteremeyen her kulüpte böyle. Oyuncular için bu yüzden çok zor.»

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Yoğun çalışma temposu, teknik direktörlükte kendisine örnek aldığı Sir Alex Ferguson ile görüşmesini bile geciktirdi. Pochettino, «Fırsatım olmadı» diye ekledi. «Kendisine tüm hayranlığımı ve sevgimi iletiyorum, mesaj atacağıma da söz veriyorum. Bakın, bunu öylesine söylemiyorum. Burada, antrenman tesislerinde 12, 13, 14 saat geçiriyoruz ve vaktim olmadı. Biliyorsunuz, performansımızı geliştirmeye başlamak için gereken her şeyi sağlamaya tamamen odaklanmış durumdayız.»

Brentford maçı, Pochettino'nun Old Trafford'daki ilk sınavı olacak

Pochettino, cumartesi günü Brentford'un ziyaretiyle Old Trafford'da ilk kez takımın başında sahaya çıkacak. United küme düşme hattındayken bu karşılaşma, daha uzun antrenmanlarının ve olumlu enerjisinin dışarıdaki gürültünün etkisini aşıp özgüveni sarsılmış kadroyu ayağa kaldırıp kaldıramayacağını hemen gösterecek.