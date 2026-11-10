“Ben orta saha oyuncusuyum, savunmacı değilim!” Frenkie de Jong savunmadaki rolüne açıklık getirdi

Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, uzun vadede yerinin savunmada değil, sahanın merkezinde olduğunu vurguladı. De Jong, Barcelona'da geçici olarak sağ bekte oynamasını değerlendirdi ve savunmadaki boşlukları doldurmasına yönelik teknik direktör taleplerine değindi.

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De Jong, Flick ve Xavi dönemindeki savunma denemelerine değindi

Hollanda millî takım kadrosuna dönen Frenkie de Jong, hangi mevkide oynamayı tercih ettiğini açıkça ortaya koydu. Yunanistan ve Almanya'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde ESPN'e konuşan oyun kurucu, Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın Atletico Madrid ile oynadığı maçta sürpriz biçimde sağ bekte görev almasını değerlendirdi.

De Jong, zorunlu durumlarda takım için kendi tercihinden ödün vermeye her zaman hazır olsa da savunmada oynamasının yalnızca geçici olduğunu vurguladı.

Flick'in yanı sıra Ronald Koeman ve Xavi gibi eski teknik direktörler de acil taktik değişiklik gerektiren maçlarda onu daha önce stoperde görevlendirmişti.

De Jong: Savunmada oynamam yalnızca ‘istisnai durumlarda’ olur

Zeist'te gazetecilerin karşısına çıkan De Jong, Hollanda'da savunmada görev almayı bekleyip beklemediği sorulduğunda gülümsedi ve bu ihtimali kesin bir dille reddetti.

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De Jong, “Teknik direktör benden savunmada oynamamı isterse oynarım. Ama uzun vadede böyle olmayacak. Herkes benim orta saha oyuncusu olduğumu biliyor” dedi.

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Geçen hafta sonu kısa süreliğine sağ bekte oynamasını hatırlatan De Jong, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hoca devre arasından hemen önce yanıma gelip ‘15 dakika sağ bekte oynayabilir misin, senin için sakıncası var mı? Sonrasında orta sahaya geçersin’ dedi. Benim için sorun yoktu. Herkes benim savunmacı değil, orta saha oyuncusu olduğumu gayet iyi biliyor.”

Üst düzey teknik direktörler dönemindeki stoper görevlerini değerlendirdi

De Jong, Ajax ve Barcelona'da birçok tanınmış teknik direktörün kendisinden stoperde görev yapmasını istediğini belirterek savunma hattında oynamanın kariyerinde yeni bir durum olmadığını söyledi.

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De Jong, “Bunu başka hocalar da yaptı. Ajax'ta bazen, Barcelona'da bazen, o dönem Koeman'la da, bazen Xavi'yle de” diye hatırlattı.

“Bunlar gerçekten istisnai durumlardı ya da hâlâ kazanmamız gereken zamanlardı. Yani beni orada oynatan hocalar oldu ve bence bu görevi gayet iyi yapabilirim.”

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Fiziksel açıdan tamamen toparlanması Hollanda'nın orta saha seçeneklerini güçlendirdi

Sakatlık nedeniyle yaşadığı aksaklıkları ve yaz aylarındaki çalkantıları tamamen geride bırakan De Jong, kendini güçlü ve motive hissediyor. Tüm odağını, tercih ettiği orta saha rolünde oyunu yönlendirmeye vermiş durumda.

Oyun kurucu, 90 dakika boyunca oynayabilecek maç ritmine henüz ulaşmamış olsa da fiziksel olarak kendini güçlü hissediyor ve Hollanda'nın orta sahasında kilit rol üstlenmeye hazır.

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Hollanda, Yunanistan ve Almanya karşısındaki kritik sınavlarında De Jong'un orta sahadaki soğukkanlılığına ve teknik kalitesine güvenecek.