Uzman ve eski forvet Guillaume Hoarau'nun, ödül yarışına dair kamuoyu önündeki açıklamalar konusunda Dembele'nin Mbappe'ye kıyasla daha temkinli davrandığını hatırlatması üzerine kanat oyuncusu net ifadeler kullandı.

"Ben hep böyleydim: Sınıfın arkasında, çok çalıştım" diyen Dembele, deplasman galibiyetinin ardından Ballon d'Or hakkında şu ifadeleri kullandı: "Kariyerimin başından beri bununla ilgili tek kelime etmedim. Ben hiçbir zaman seçilmiş kişi olmadım. İnanılmaz derecede çok çalıştım. Geçen yıl Paris Saint-Germain ile harika bir sezonun ardından ödüllendirildim. Bu yıl göreceğiz, gayet rahat ve baskı olmadan."

2025 Ballon d'Or kazananının kelime seçimi muhtemelen tesadüf değil. Özellikle "seçilmiş kişi" ifadesinin bir geçmişi var.

Kısa süre önce Fransız spor gazetesi L'Equipe, Mbappe ile kapsamlı bir röportaj yayımlamıştı. Bu röportajda Real Madrid'in golcüsü, prestijli ödül için favori rolünü açıkça kendisi için sahiplenmiş ve bunu yaparken milli takımdan takım arkadaşının kariyer yolculuğuyla kendi kariyer yolculuğunu karşı karşıya koymuştu.

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2026 Ballon d'Or ne zaman ve nerede verilecek?

"Ona her zaman yetenekli bir oyuncu gözüyle bakıldı" diyen Mbappe, uzun yıllardır birlikte yol yürüdüğü takım arkadaşı hakkında şöyle konuştu: "Bana ise her zaman seçilmiş kişi gözüyle bakıldı. Ben en başından itibaren en üst seviyedeydim. Onun yolu farklıydı, sakatlıklar yaşadı ama bunu iyi telafi etti."

Dembele'nin tepkisi şimdi Real yıldızının sözlerine verilmiş hedefli bir karşılık gibi görünüyor. İki profesyonel, Fransa Milli Takımı'nda ve PSG'de birlikte geçirdikleri günlerden bu yana dostane bir ilişki sürdürüyor.

Ballon d'Or galası 26 Ekim'de Londra'da yapılacak. 2022'den bu yana ödül artık bir takvim yılının değil, bir sezonun en iyi oyuncusuna veriliyor.