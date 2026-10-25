Julian Alvarez, Atletico Madrid'in cumartesi günü Deportivo La Coruna karşısında aldığı kritik 1-0'lık galibiyetin ardından taraftarlardan kamuoyu önünde içtenlikle özür diledi. Arjantinli forvet, Metropolitano'daki taraftarlarla bozulan ilişkisini nihayet onarmayı umarak Barcelona'ya katılma yönündeki tartışmalı isteğine doğrudan değindi.

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Alvarez dar galibiyette golü attı

Alvarez, cumartesi günü Atletico'ya kritik bir gol ve uzun süredir beklenen bir özür sundu. Arjantinli forvet, Deportivo La Coruna karşısında alınan 1-0'lık önemli galibiyeti getiren golü atarak etkileyici gol performansını sürdürdü ve takımına çok değerli üç puanı kazandırdı. Bu, üst üste ikinci maçta attığı goldü. Zorlu galibiyetin ardından Atletico, La Liga lideri Barcelona ile arasındaki farkı iki puana indirdi.

Ancak lig maçının hemen ardından tüm dikkatler, forvetin maç sonrası verdiği televizyon röportajına çevrildi. Alvarez, İspanya'nın başkentinde yaşadığı oldukça çalkantılı bir dönemin ardından bu fırsatı taraftarlara doğrudan seslenmek için kullandı.

Forvet taraftarlardan af diledi

Alvarez'in Metropolitano tribünleriyle ilişkisi son aylarda ciddi biçimde bozulmuştu. Saha dışındaki açıklamaları nedeniyle yetenekli hücum oyuncusu, bu sezonun ilk bölümünde iç saha maçlarında düzenli olarak yuhalandı. Son galibiyet golünün ardından taraftarların bir bölümünden nihayet ayakta alkış alan forvet, kamuoyu önünde af diledi.

Alvarez, Movistar+'a yaptığı açıklamada, “Dünya Kupası'nda söylediklerim için taraftarlarımızdan özür dilemek istiyorum. Bunu söyleme biçimim ve zamanlaması hatalıydı. Taraftarların neden kızgın olduğunu anlıyorum. Ben taraftar olsaydım ben de kızardım. Özellikle de geldiğimden beri bana verdikleri destek düşünüldüğünde” dedi.

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Barcelona'ya transfer süreci gerilim yarattı

Devam eden gerilimin kaynağı, Alvarez'in 2026 Dünya Kupası sırasında millî takım görevindeyken yaptığı açıklamalara dayanıyor. Forvet, Barcelona'da oynama hayalini gerçekleştirmeyi çok istediğini kamuoyuna açıkça söylemişti.

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Tartışma yaratan bu açıklama, sezon öncesine yayılan ve yaz transfer döneminin tamamına damga vuran uzun bir transfer anlaşmazlığını tetikledi. Atletico Madrid, yıldız forvetini doğrudan rakibine satmayı kesin bir dille reddederek kulüpte kalmasını sağladı. Alvarez şimdi ilişkileri onarmaya ve yoluna devam etmeye kararlı.

“Umarım sıkı çalışarak ve alçakgönüllülükle bu durumu tersine çevirebilirim” diye ekledi. “Son maçlarda hem fiziksel olarak hem de topla oynarken kendimi daha iyi hissediyorum. Takıma yardım etmek ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.”

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Atletico'nun gözü yaklaşan El Clasico'da

Deportivo karşısındaki önemli galibiyetin ardından ikinci sıradaki Atletico, 25 puana ulaştı. Lideri geçmeyi hedefleyen takım, lig şampiyonluğu yarışında güçlü bir konumda bulunuyor.

Atletico şimdi pazar günü Camp Nou'da oynanacak kritik lig maçını yakından takip edecek. 21 puanla üçüncü sırada bulunan Real Madrid, sezonun merakla beklenen ilk El Clasico'sunda Barcelona'ya konuk olacak.