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Joshua Kimmich, Hamburg'daki beraberlikte yaptığı hareketin ardından kendisini sert biçimde eleştirdi.

Bayern Münih'in ikinci kaptanı, rakibine yönelik hareketi nedeniyle gördüğü kırmızı kart hakkında, "İçinde bulunduğumuz durumu bütünüyle düşündüğünüzde bu kesinlikle mazur görülemez" dedi. "Takımımdan özür dilemeliyim. Ben de bunu gerçekten açıklayamıyorum. Kesinlikle çok ama çok aptalcaydı. Yine de bir puan alabildiğimiz için mutluyum."

Kimmich, Volksparkstadion'da 0-0 biten maçın 44. dakikasında rakibi Alexander Rössing-Lelesiit'in saçını tutmuş ve sahadan erken ayrılmak zorunda kalmıştı.

Kimmich, "Normalde böyle şeyler yapmak hiç bana göre değil" diye ekledi. "Sahada o oyuncuyla aramda bir sürtüşme de yoktu. Bir açıklama yapabilmeyi isterdim ama benim için de anlaması zor." Kimmich, yaşananların özellikle duygusal bir anda gerçekleşmediğini de söyledi.

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Borussia Dortmund zirvedeki puan farkını artırabilir

Teknik direktör Vincent Kompany, takımın önemli oyuncularından Kimmich'i kamuoyu önünde eleştirmedi. Kompany, "Şimdi, bu dönemde, şu anda herhangi bir oyuncuyu seçip kamuoyuna bir hediye vermem söz konusu değil" dedi.

Bayern'in teknik direktörü, şu sıralar karşılaştıkları direncin "oldukça sert" olduğunu, buna rağmen bu dönemi "sonunda karşılığını alacağımız" bir sürece dönüştürmeleri gerektiğini ekledi.

Hamburg'daki 0-0'lık sonuç, Bayern'in bu sezon oynadığı 11 maçtaki beşinci beraberliğiydi. Böylece Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı, en azından pazar gününe kadar liderliğe yükselme fırsatını kaçırdı. Zirvedeki Borussia Dortmund ise Bayer Leverkusen'i yenerse Bayern Münih'le arasındaki puan farkını dörde çıkarabilir.