Liam Rosenior, Chelsea’deki kısa görev süresine damga vuran yoğun eleştiriler ve internetteki alaycı yorumlar hakkında nihayet konuştu. Kendisinin yansıtıldığı gibi bir “şaka” olmaktan çok uzak olduğunu söyledi. Stamford Bridge’de teknik direktörlük koltuğunda yalnızca 107 gün oturan 42 yaşındaki Rosenior, ayrılığının saha içindeki taktik becerilerinden ziyade dışarıda oluşturulan söylemlerden kaynaklandığını düşünüyor.

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Stamford Bridge'de gerçeklerin önüne geçen anlatı

Rosenior, Chelsea teknik direktörlüğündeki kısa ve çalkantılı döneminde kendisini alay konusu hâline getiren sosyal medya eleştirmenlerine yanıt verdi. İngiliz teknik adam, teknik alanın kenarındaki hatalarından kendine özgü antrenörlük tavırlarına kadar pek çok konuda internette hızla yayılan paylaşımların ve alayların hedefi oldu.

Rosenior'ın Arsenal maçında taç çizgisi kenarında bir topu kontrol edemediği görüntülerin yayılmasının ardından, Estevao Willian'ın teknik direktörüyle şakalaşması da dikkat çekti. Ayrılığını çevreleyen atmosferi değerlendiren Rosenior, kulübün karar vericileri için kişiliğine dair dışarıda oluşan algının, takımla perde arkasında yaptığı çalışmalardan daha önemli hâle geldiğini öne sürdü.

Fransız dergisi So Foot'a konuşan Rosenior, itibarının internette yerle bir edilmesini izlemenin gerçeküstü bir deneyim olduğunu anlattı. “Aslında beni en çok endişelendiren an, başlangıçta üst üste beş maç kazandığımız dönemdi” dedi. “Her kulüp böyle bir seriden memnun olurdu ama Chelsea olmadı. İyi sonuçlar alıyorsunuz ve gözler üzerinize çevriliyor. Ardından medyada bir tür çığ etkisi oluştu. PSG karşısında 10 kişi kaldığımızda Garnacho'ya bir kâğıt parçasına yazıp verdiğim talimatlarla dalga geçtiler. Giydiğim kıyafetler şakaya dönüştü, konuşma tarzım da öyle. Ben şaka değilim!”

İyi başlangıçtan Stamford Bridge kâbusuna

Alaylar, Paris Saint-Germain karşısında alınan küçük düşürücü Şampiyonlar Ligi yenilgisiyle zirveye çıktı. Rosenior, Chelsea toplam skorda 8-2 gerideyken 83. dakikada Alejandro Garnacho'ya bir taktik notu vermesinin ardından yaygın biçimde şakalara konu oldu.

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Enzo Maresca'nın yerine kardeş kulüp Strasbourg'dan getirilen Rosenior'ın Chelsea'nin başındaki görev süresi yalnızca 107 gün sürdü. İlk yedi maçının altısını kazanarak görevine iyi başlasa da Chelsea'nin son sekiz maçında yedi yenilgi almasıyla işler hızla tersine döndü ve Rosenior sonunda görevden alındı.

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Gözler önünde edinilen bir deneyim

Görevden alınmasının yarattığı acıya ve şahsını hedef alan saldırılara rağmen Rosenior, dünyanın en yakından takip edilen kulüplerinden birinde göreve başlamaktan pişman olmadığını vurguluyor. Dört aylık dönemi mesleki gelişiminde önemli bir adım ve Paris FC'nin başında şu anda yakaladığı başarıya zemin hazırlayan kritik bir deneyim olarak görüyor. Paris FC, dokuz maç sonunda Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain'in yalnızca üç puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor.

Belirli bir imaja uyma baskısını anlatan Rosenior şunları söyledi: “Hayatımın en iyi deneyimiydi, aynı zamanda en zoruydu. Yalnızca dört ay sürmesine rağmen harikaydı. Şimdi ayrıntılara girmek istemiyorum; zamanı geldiğinde bir gün anlatacağım. Ama hoşgörünün önemli bir değer olduğu bir ülkede, orada yaşananların futbolla hiçbir ilgisi yok. İngiltere'de bir Premier League teknik direktörünün nasıl olması, nasıl davranması gerektiğine dair peşin bir fikir var. O kalıba uymak zorundasınız. Beni tanıyanlar, samimi ve kendisi gibi olmaya çalışan biri olduğumu bilir.”

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Fransız futbolunda itibarını yeniden kazanmak

Rosenior sözlerini, Stamford Bridge'deki döneminden çıkardığı derse dikkat çekerek tamamladı ve bir anlatının ne kadar kolay oluşturulabileceğini vurguladı. “Ama medyanın beni nasıl tanımladığını ya da hakkımda nasıl konuştuğunu kontrol edemem” diye ekledi. “Şimdi anladığım şey, ki bu dünyadaki bütün teknik direktörler için önemli, sosyal medyanın ya da genel olarak medyanın bir oyuncunun veya teknik direktörün kalitesi hakkındaki kamuoyu görüşünü belirleyebildiği. Elbette bu yeni bir şey değil ama Chelsea'deki dönemimden çıkardığım en büyük ders, bir kulübün gidişatına ilişkin bütün anlatıyı da oluşturabildiklerini bilmek.”