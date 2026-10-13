2012 ya da 2013 olmalıydı, Bjarte Lund Aarsheim artık tam olarak hatırlamıyor. Şaşırtıcı değil; yakın arkadaşı Morten Jensen'le sık sık telefonda konuşurdu. İkisini profesyonel düzeyde teknik direktörlük yapma hayali birleştiriyordu. Ancak Aarsheim'ın bugün bile çok iyi hatırladığı o telefon görüşmesi sırasında bu hayallerine ulaşmalarına daha vardı.

Aarsheim, Guardian'a "Ben bir bankada çalışıyordum, o petrol ve gaz sektöründeydi. İkimiz de bir yandan yerel bir takımı çalıştırıyorduk" diyor ve o görüşmenin bugün neden yüzünü güldürdüğünü şöyle anlatıyor: "Birbirimize 'Hey, bir gün birlikte bir takım çalıştırmalıyız' dediğimizi hatırlıyorum."

Bu hayal çoktan gerçeğe dönüştü. Üstelik Aarsheim ve Jensen artık Şampiyonlar Ligi'nde saha kenarında. Eşit yetkilere sahip iki teknik direktör, Viking Stavanger'i sürpriz biçimde bu seviyeye taşıdı. Salı günü saat 21.00'deki ilk iç saha maçında Harry Kane ve Michael Olise gibi dünyanın en iyi oyuncularından bazılarını kadrosunda bulunduran Bayern Münih'le karşılaşacaklar.

Bayern Münih'in rakibi Viking Stavanger'in iki teknik direktörü kim?

Aarsheim, pazartesi günkü basın toplantısında "Yarınki maçın tarihimizin en büyük maçı olacağını düşünüyorum" dedi. 51 yaşındaki teknik direktör, futbolculuk döneminde 1993'ten 2005'e kadar 12 yıl Viking forması giydiği için neden söz ettiğini biliyor. Stavanger'in kulüp tarihinin uluslararası arenadaki belki de en büyük anını yaşadığı maçta sahada değildi ama olaya yakından tanıklık etti. Ekim 2002'nin başında İskandinav ekip, UEFA Kupası birinci tur rövanşında 4-2 kazanarak John Terry, Frank Lampard ve Gianfranco Zola'nın da bulunduğu Chelsea'yi turnuvadan elemişti.

Viking'in şimdiki sportif direktörü Erik Nevland, o büyülü geceyi kuşkusuz daha da iyi anlatabilir. O maçta iki gol ve bir asistle gecenin kahramanı olmuştu. Yaklaşık 18 yıl sonra, Kasım 2020'de Nevland, takımın yoluna iki teknik direktörle devam etme yönündeki dikkat çekici kararda rol aldı. Nevland, Aarsheim ve Jensen ikilisinin göreve getirilmesini Guardian'a anlatırken "Tarihimizde, daha iyi olmak için köklü biçimde farklı bir şey yapmamız gereken bir noktaya gelmiştik" diyor.

Eski profesyonel futbolcu Aarsheim, 2016'da altyapı antrenörü olarak Viking'e dönmüştü. Futbolculukta profesyonel düzeye çıkamayan Jensen ise 2017'de Norveç üçüncü lig ekibi FK Vidar'ı çalıştırmıştı. Bu deneyimiyle Viking'de yardımcı antrenörlük görevi için kendini göstermişti. Arkadaşı Aarsheim da 2017'nin başından beri orada yardımcı antrenördü.

İkili, 2020'nin sonunda önceki patronları Bjarne Berntsen'in yerini aldı. Sportif direktör Nevland, Viking'in o dönemki kararını şöyle açıklıyor: "Kendi kendimize 'Bir deneyelim' dedik. Bir bakıma mantıklıydı. Elbette belli bir risk vardı ama bu riski alabilecek durumdaydık."

Viking Stavanger, Bodö/Glimt'inkine benzer bir başarı formülüne güveniyor

Norveç'in güneyindeki 150 bin nüfuslu bir şehirden gelen ve iç saha maçlarını suni çimde oynayan kulübün köklü bir geçmişi var. Viking, 1970'lerde üst üste dört kez şampiyon olmuş ve sonrasında da uzun süre üst düzey bir takım olarak kalmıştı. Ancak 1991'deki zaferi, uzun yıllar boyunca son lig şampiyonluğu oldu. 2017'de kısa süreliğine ikinci lige kadar düştü; hemen ertesi sezon yeniden yükselse de toparlanması gerekti. Daha sonra büyük başarı yakalayan Aarsheim ve Jensen ikilisiyle de her şey başından itibaren yolunda gitmedi. Viking, 2022'de Norveç Eliteserien'i ancak 11. sırada bitirdi.

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Jensen, "İlk iki yılda, bir daha aynı şekilde yapmayacağımız pek çok şey öğrendik" diyor. Bu derslerden biri de o tarihten beri bölgeden gelen oyuncuların gelişimine daha fazla odaklanmak oldu. Tıpkı Aarsheim, Jensen ve sportif direktör Nevland gibi, Stavanger için oynamanın ne anlama geldiğini çok iyi bilen gençlere odaklanıyorlar. Bu, ligdeki rakipleri Bodö/Glimt'in de başarıyla uyguladığına benzer bir yaklaşım.

Jensen, Viking'in bölgede yeniden kazandığı yer hakkında heyecanla şunları söylüyor: "Belki de en güzel yanı bu. Şampiyonlar Ligi ya da lig şampiyonluğu değil; şehirde veya okulda Viking formasıyla dolaşan ne kadar çok çocuk olduğunu görmek. On yıl önce yalnızca Manchester United ya da Liverpool formaları görürdünüz. Bu beni özellikle gururlandırıyor."

Viking Stavanger, 2025'te Norveç'te 34 yıl sonra ilk kez şampiyon oldu

Viking'in Aarsheim ve Jensen'le çıktığı alışılmadık yol, 2023'ten bu yana doğru yönde ilerliyor. Dördüncülük ve üçüncülüğün ardından 2025'te, 34 yıllık hasretin sonundaki ilk şampiyonluk geldi. Ağustos sonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Zagreb'i de saf dışı bırakan Viking, artık en büyüklerin arasında mücadele edebiliyor. Üstelik kendine özgü bir özelliğiyle.

Nevland, "Başka ülkelerden sportif direktörlerle konuştuğumda artık Viking'den söz etmiyorlar; hep 'Aa, siz iki teknik direktörlü kulüpsünüz' diyorlar" diye anlatıyor. Sportif direktöre göre, sözleşmeleri 2029'un sonuna kadar süren Aarsheim ve Jensen bir gün ayrılırsa kulüp mutlaka yeniden iki teknik direktörle çalışmayacak. Nevland, Viking'in mevcut çözümünün "özel" olduğunu kabul ediyor ama ekliyor: "İşe yarayan bir şeyi neden değiştirelim?"