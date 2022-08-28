Belotti'nin yeni adresi belli oldu: Roma Belotti transferini duyurdu

Galatasaray'ın bir süre transfer gündeminde kalan Andrea Belotti, Roma'ya transfer edildi. Serie A ekibi transferi resmi olarak duyurdu.

AS Roma, 28 yaşındaki İtalyan forvet Andrea Belotti'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde bir süre yer alan Belotti'nin en başından beri Roma'da oynamak istediği biliniyordu. Belotti açıklamasında: "Roma'nın hedefleri büyüleyici. Kariyerimde gelişmeye devam etmek istiyorum. Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

En başından beri Roma'yı istiyordu

Tiago Pinto ise açıklamasında Belotti'nin en başından beri Roma'da forma giymek istemesine değinerek: "Belotti'nin Roma'yı seçmedeki kararlılığı hepimizi etkiledi. Bu yeni maceraya başlayabileceğimiz için gerçekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.