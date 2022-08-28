Belotti'nin yeni adresi belli oldu: Roma Belotti transferini duyurdu

AS Roma, 28 yaşındaki İtalyan forvet Andrea Belotti'yi kadrosuna kattı.
Galatasaray'ın transfer gündeminde bir süre yer alan Belotti'nin en başından beri Roma'da oynamak istediği biliniyordu. Belotti açıklamasında: "Roma'nın hedefleri büyüleyici. Kariyerimde gelişmeye devam etmek istiyorum. Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Tiago Pinto: “Andrea è uno degli attaccanti più prolifici della Serie A, con lui alziamo ulteriormente il livello del reparto avanzato"#ASRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) August 28, 2022
En başından beri Roma'yı istiyordu
Tiago Pinto ise açıklamasında Belotti'nin en başından beri Roma'da forma giymek istemesine değinerek: "Belotti'nin Roma'yı seçmedeki kararlılığı hepimizi etkiledi. Bu yeni maceraya başlayabileceğimiz için gerçekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Editörün Seçtikleri
“Adesso non vedo l’ora di sentire l’inno allo stadio, davanti ai nostri tifosi”.@gallobelotti | #ASRoma pic.twitter.com/IykHL6mfJV— AS Roma (@OfficialASRoma) August 28, 2022