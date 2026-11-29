Madrid basını, Real Madrid'in Alavés'e yenilmesinin ardından İspanyol hakemliğini sorgulamayı sürdürüyor. Mücadelede, hakemin bitime beş dakika kala Jude Bellingham için verdiği penaltı, VAR müdahalesinin ardından iptal edildi. Karar, takımın oyuncularını öfkelendirdi; özellikle de tekrarlarda İngiliz orta saha oyuncusu ile Alavés savunmacısı arasında temas olduğu görülürken. Pozisyon, Bellingham'ın rol yapma gerekçesiyle ikinci sarı kartı görüp oyundan atılmasıyla sonuçlandı.

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"Defensa Central" sitesi, birbirine benzediğini düşündüğü ancak farklı kararlarla sonuçlanan üç hakem pozisyonuna dikkat çekti. Site, Bellingham pozisyonunda Real Madrid'in doğrudan zarar gördüğünü, Barcelona'nın ise iki yıldızı Lamine Yamal ve Raphinha lehine verilen benzer kararlardan yararlandığını savundu. Habere göre VAR, üç pozisyonda aynı kriterleri uygulamadı.

Bellingham pozisyonu tartışma yarattı

İlk pozisyon, Real Madrid ile Alavés arasındaki karşılaşmanın son dakikalarında yaşandı. Hakem Soto Grado, Bellingham için penaltı noktasını gösterdi; ancak VAR hakemi Figueroa Vázquez devreye girerek pozisyonun incelenmesini istedi. Oyuncu ile rakip savunmacı arasında temas olmasına rağmen karar iptal edildi.

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Site, VAR müdahalesinin yerinde olmadığını öne sürdü. Bu görüşe göre VAR hakeminin Soto Grado'ya izlettiği görüntü, pozisyonu değerlendirmek için en net açı değildi. Haberde, başka bir kamera açısının Alavés savunmacısının dizinin Bellingham'a çarptığını ve oyuncunun ceza sahası içinde yere düşmesine neden olduğunu gösterdiği belirtildi.

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Site, temasın penaltı için yeterli olup olmadığının tartışmaya açık olduğunu kabul etti; ancak özellikle iki oyuncu arasında temas varken VAR'ın hakemin kararını iptal ettirmek için devreye girmesine itiraz etti. Ayrıca daha önce Sevilla ve Celta Vigo karşısında Kylian Mbappé lehine verilen penaltıların da itirazlara yol açtığını hatırlattı.

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Lamine Yamal ve Raphinha: Farklı kararlar mı?

Haberde buna karşılık Barcelona'nın bu sezonki iki pozisyonu örnek gösterildi. Bunlardan ilki, Lamine Yamal'ın yaklaşık bir hafta önce Villarreal karşısında kaçırdığı penaltıydı. Pozisyonda ceza sahası içinde oyuncuya temas vardı ve temasın faul için yeterli olup olmadığı konusunda şüpheler bulunuyordu; ancak VAR, orta hakemi pozisyonu incelemeye çağırdı ve ardından penaltı kararı verildi.

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İkinci pozisyon ise Barcelona'nın Elche ile oynadığı maçta yaşandı. Raphinha, haberde hafif olarak nitelendirilen bir temasın ardından ceza sahası içinde yere düştü. Bu pozisyonda VAR hakemi, temas bulunması nedeniyle saha hakeminin kararının geçerli kalması gerektiği gerekçesiyle kararı iptal ettirmek için müdahale etmedi.

Haber, hakem protokolünün tutarlı biçimde uygulanıp uygulanmadığını sorgulayarak sona erdi. VAR hakeminin neden bazı pozisyonlarda devreye girip bazılarında girmediğini ve saha hakeminin Bellingham pozisyonunda Barcelona oyuncularını ilgilendiren pozisyonlardan neden farklı yönlendirildiğini soran site, bu kararların net yanıtları olmadan şüphe uyandırdığını vurguladı.

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