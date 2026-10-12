24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Bellingham, Vinicius'un kırmızı kart görmesinin ardından: Oyun artık "saçma" hale geldi

Real Madrid - Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga
J. Bellingham
Vinicius Junior
İspanya

Kameralar, Bellingham'ın Vinicius'un kırmızı kart görmesine verdiği tepkiyi yakaladı

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın, Villarreal karşısında 1-0 kazanılan maçta Vinicius Junior'a gösterilen tartışmalı kırmızı kartın ardından verdiği tepki, sosyal medyada geniş yer buldu.

Real Madrid, Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada üç puanı 62. dakikada Yan Diomande'nin kaydettiği golle hanesine yazdırdı.

Vinicius, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla maça yedek kulübesinde başladı; ancak ikinci yarının henüz başlarında Trent Alexander-Arnold'un yerine oyuna girdi. Brezilyalı oyuncu, 71. dakikada Real Madrid'in farkı ikiye çıkardığını düşündü.

Ancak gol, video yardımcı hakem incelemesinin ardından iptal edildi. Tekrar görüntülerde, golden önceki atakta Vinicius'un Nathan Salibanın saçını çektiği görüldü.

Bunun ardından hakem, Real Madrid cephesindeki herkesin şaşkın bakışları arasında Brezilyalı oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

GiveMeSport, Vinicius'un atılmasının ardından kameraların, maçın 90 dakikasını da sahada geçiren Jude Bellingham'ın dikkat çeken tepkisini yakaladığını aktardı.

Taraftarlar ve X platformundaki Real Madrid bağlantılı bazı hesaplar, İngiliz oyuncunun "Tanrım, lanet olsun bana! Bütün bu oyun saçmalığa döndü! Tanrım" dediğini düşünüyor.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin