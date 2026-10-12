Bellingham, Vinicius'un kırmızı kart görmesinin ardından: Oyun artık "saçma" hale geldi

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın, Villarreal karşısında 1-0 kazanılan maçta Vinicius Junior'a gösterilen tartışmalı kırmızı kartın ardından verdiği tepki, sosyal medyada geniş yer buldu.

Real Madrid, Santiago Bernabeu'daki karşılaşmada üç puanı 62. dakikada Yan Diomande'nin kaydettiği golle hanesine yazdırdı.

Vinicius, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla maça yedek kulübesinde başladı; ancak ikinci yarının henüz başlarında Trent Alexander-Arnold'un yerine oyuna girdi. Brezilyalı oyuncu, 71. dakikada Real Madrid'in farkı ikiye çıkardığını düşündü.

Ancak gol, video yardımcı hakem incelemesinin ardından iptal edildi. Tekrar görüntülerde, golden önceki atakta Vinicius'un Nathan Salibanın saçını çektiği görüldü.

Bunun ardından hakem, Real Madrid cephesindeki herkesin şaşkın bakışları arasında Brezilyalı oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

GiveMeSport, Vinicius'un atılmasının ardından kameraların, maçın 90 dakikasını da sahada geçiren Jude Bellingham'ın dikkat çeken tepkisini yakaladığını aktardı.

Taraftarlar ve X platformundaki Real Madrid bağlantılı bazı hesaplar, İngiliz oyuncunun "Tanrım, lanet olsun bana! Bütün bu oyun saçmalığa döndü! Tanrım" dediğini düşünüyor.