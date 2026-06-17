İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Alman Thomas Tuchel, 2026 Dünya Kupası'nda her iki takımın da turnuva serüveninin açılışını oluşturacak Hırvatistan ile oynanacak merakla beklenen maçta sahaya süreceği ilk 11'i açıkladı.

Tuchel, bu kadroda deneyim ve canlılığı bir araya getiren güçlü bir savunma dengesi kurarken, stoper ikilisi Konsa ve Stones'a güveniyor. Öte yandan, orta sahada Rice ve Bellingham'ın yanı sıra Elliot Anderson'ın da yer alması, takıma taktiksel esneklik kazandırıyor.

Forvette ise Harry Kane, kanatlarda Anthony Gordon ve Noni Madueke’nin hızıyla desteklenerek hücum hattına liderlik ediyor.

Kadro şu şekilde:

Kaleci: Jordan Pickford.

Defans: Ezri Konsa - Niko O'Reilly - John Stones - Reece James.

Orta saha: Declan Rice - Elliot Anderson - Jude Bellingham.

Forvet: Harry Kane - Anthony Gordon - Nonie Madueke.

Tuchel, bu kadronun İngiltere milli takımına kendi ritmini dayatma ve hızlı geçişlere dayanma gücü kazandırmasını umuyor. Büyük turnuvalarda büyük deneyime sahip Hırvatistan milli takımı karşısında, Jude Bellingham'ın yaratıcılığından ve Kane'in hatlar arası bağlantı kurma yeteneğinden yararlanmayı hedefliyor.

Buna karşılık, Hırvatistan’ın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Dominik Livaković.

Defans: Josip Stanišić - Josko Gvardiol - Josip Sotaló - Luka Vuković.

Orta saha: Luka Modrić - Mario Pasalić - Martin Baturina - Petar Sučić.

Forvet: İvan Perišić - Petar Musa.