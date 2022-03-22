Bellingham ve Dumornay, geleceği en parlak genç futbolcular olarak NXGN 2022'nin kazananı oldu

Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu Jude Bellingham ve Reims'in yıldızı Melchie Dumornay, gezegendeki en iyi genç futbolcular oylandıktan sonra NXGN 2022'nin kazananları oldular.

GOAL'in dünya genelindeki gazetecileri, 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğan geleceği en parlak futbolculara oy verdi.

Bellingham; Jadon Sancho, Gianluigi Donnarumma ve 2021 galibi Ansu Fati'nin ayak izlerini takip ederek erkekler ödülünün yedinci galibi olmak için güçlü bir rekabeti geride bıraktı.

İngiliz milli oyuncu, 2020 yazında Signal Iduna Park'a geldiğinden beri Dortmund takımının bir yıldızı haline geldi. Soyunma odasında lider olarak ortaya çıkarken bu sezon bazı önemli gol ve asistlere de katkıda bulundu.

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18 yaşındaki Bellingham, aynı zamanda Gareth Southgate'in uluslararası düzeyde kadrosunda düzenli olarak yer alıyor. 2021'de Avrupa Şampiyonası finallerinde eleme maçında yer alan en genç oyuncu oldu.

Bayer Leverkusen'in oyun kurucusu Florian Wirtz'i yenerek ikinci oldu ve Barcelona'dan Gavi podyumu tamamladı.

Wirtz, Mart ayının başlarında ciddi bir diz sakatlığı yaşamadan önce 2021-22'de hem gol hem de asist için çift haneli rakamlar kaydederek Bundesliga'da yıldız bir sezon geçirdi.

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Bu arada Gavi, Barcelona'nın 19 Yaş Altı takımında oynamaktan dokuz ay içinde kulüp ve ülkesi için düzenli 11 oyuncusu oldu. Xavi Hernandez'in Camp Nou'daki yeniden yapılanmasında lider bir rol oynaması bekleniyor.

Erkekler listesinde ilk beş, her ikisi de Avrupa'nın en yetenekli iki takımında yer almış olan Bayern Münih'ten Jamal Musiala ve Liverpool'un yıldızı Harvey Elliott ile tamamlanıyor.

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Youssoufa Moukoko, Ricardo Pepi, Hannibal Mejbri ve Charlie Patino gibi isimlerin de yer aldığı tam erkek NXGN listesi burada bulunuyor.

Bu arada Dumornay, Hanna Bennison ve Lena Oberdorf'un ardından bu ödülü kazanan üçüncü kadın oldu.

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Orta saha oyuncusu, profesyonel kariyerine başladığı 2021'de Fransa'ya taşınmadan önce birkaç yıldır memleketi Haiti'de oynuyordu.

Dumornay, Reims için şimdiye kadar parlak bir sezon geçirdi ve er ya da geç kendini en üst düzeyde göstermesi bekleniyor.

Montpellier'de oynayan Avustralyalı milli oyuncu Mary Fowler ikinci sırada yer alırken, Sassuolo'nun Maltalı futbolcusu Haley Bugeja üçüncü oldu.

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ABD'li 20 yaş altı yıldızı Alexis Missimo dördüncü olurken, Bayer Leverkusen'den Lisanne Grawe beşinci oldu.

Tam kadın NXGN listesine buradan bakabilirsiniz.