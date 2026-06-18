Bellingham ve Díaz… Dünya Kupası’nda Real Madrid ile Bayern arasında yaşanan bir ikili rekabet

Bayern Münih ve Real Madrid, her iki takımın yıldızlarının parlamasının ardından 2026 Dünya Kupası'nda tarihi bir rekabete girdi.

Bayern Münih, 18 oyuncusuyla bu yılki Dünya Kupası'na katılan ve turnuvada en fazla oyuncuya sahip ikinci kulüp konumunda (19 oyuncuyla Manchester City'nin ardından), Real Madrid ise son birkaç gün içinde Mark Kokoria ve Bernardo Silva ile sözleşme imzalayarak kadrosuna 12 oyuncuyu dahil etti.

Jude Bellingham, İngiltere milli takımı adına bir gol attı ve dün Çarşamba akşamı son grubun açılış maçında Hırvatistan’a karşı 4-2’lik heyecan verici galibiyete katkıda bulundu.

Fransız “Stats Foot” ağının istatistiklerine göre, Bellingham, Real Madrid oyuncularının Dünya Kupası tarihindeki 82. golünü attı ve böylece Kraliyet Takımı, turnuvada en çok gol atan kulüpler sıralamasında Bayern Münih ile eşitlendi.

Ancak bu istatistik uzun sürmedi; Perşembe günü sabahın erken saatlerinde Luis Díaz, Kolombiya milli takımı adına bir gol atarak, grup aşamasının ilk turunun kapanış maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup etmelerine öncülük etti.

Bu gol, birkaç saat sonra Bayern Münih’e yeniden üstünlüğü kazandırdı. Alman ekibi 83 golle listenin zirvesinde yer alıyor ve bu yılki turnuvada çok sayıda Bayern Münih oyuncusunun yer alması nedeniyle, takımın gol sayısını daha da artırması bekleniyor.