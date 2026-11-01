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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Bellingham, Real Madrid yıldızının yeteneklerine hayran kaldı: Yaptığı şey inanılmaz!

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
J. Bellingham
Y. Diomande
İspanya
İngiltere
Côte d’Ivoire

İngiliz yıldız 50. golünü kaydetti

İngiliz oyuncu Jude Bellingham, Real Madrid'in Racing Santander karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette takım arkadaşı Yan Diouamandy'nin attığı gole hayran kaldığını belirterek, Leipzig karşısında benzer bir gol atmasına rağmen oyuncunun bu kadar güçlü bir şuta sahip olduğunu bilmediğini vurguladı.

Bellingham, kendisinin başkent ekibinin forması altında 50. golünü attığı ve böylece Fransız efsane Zinedine Zidane'ın rakamına ortak olduğu maçın ardından Real Madrid televizyon kanalına konuştu.

İngiliz oyuncu, Diouamandy'nin golü hakkında şunları söyledi: "İnanılmaz bir şey, böyle muhteşem bir şuta sahip olduğunu bilmiyordum. Leipzig karşısında benzer bir gol atmıştı, şimdi de aynısını Racing karşısında yaptı. Çok özel bir oyuncu ve onu takımda bulundurduğumuz için çok şanslıyız."

Galibiyetin önemine ilişkin ise Bellingham şunları aktardı: "Camp Nou'daki galibiyetimizin ardından bu kazanmak son derece önemliydi ve çok mutluyuz." Oyuncu, 50. gole ulaşmasının kendisi için özel bir başarıyı temsil ettiğine işaret ederken, tüm oyuncuların gol atma ve takıma yardımcı olma konusundaki katkısının önemine vurgu yaptı.

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Ayrıca üç maçtır kalesini gole kapatmalarını da övdü ve bunun kolektif çalışmayı yansıttığını değerlendirerek savunma hattını ve kaleciler Thibaut Courtois ile Andriy Lunin'i övgüye değer buldu; teknik direktörün her zaman bu noktaya odaklandığını vurguladı.

Bellingham sözlerini, üst üste altıncı galibiyetin olumlu bir şey olduğunu, ancak en önemlisinin başta AEK Atina ardından da Valencia maçı olmak üzere gelecek karşılaşmalara hazırlanmak olduğunu belirterek tamamladı.

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