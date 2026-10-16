Bellingham, Real Madrid ile elde ettiği tarihi başarının ardından Avrupa'ya gözdağı verdi

Real Madrid projesinin direklerinden biri olduğunu bir kez daha teyit eden yeni bir Avrupa gecesinde, İngiliz yıldız Jude Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Roma karşısına çıktığı maçla birlikte kraliyet formasıyla 150. maçını oynayarak sıra dışı bir başarıyı kutladı.

Maçın oynandığı stat, henüz 23 yaşını geçmemiş olmasına rağmen Merengue kadrosunda vazgeçilmez bir isim haline gelen İngiliz altın çocuğun kariyerindeki dönüm noktasına tanıklık etti. Karşılaşmanın ardından oyuncu, Real Madrid'in "Valdebebas" spor tesislerinde onurlandırıldı; burada 150 numarasını taşıyan hatıra forması, kulüp içinde gördüğü takdirin boyutunu yansıtan kutlama havasında kendisine takdim edildi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Bellingham, gurur ve mutluluk karışımı duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Çok mutlu ve çok gururluyum. Bu kulüp için oynamak her zaman benim için bir zevk ve bunun önümüzdeki uzun yıllar boyunca sürmesini umuyorum."

Beyaz formaya duygusal bağlılığını da vurgulayan İngiliz milli oyuncu şöyle devam etti: "Real Madrid benim için çok şey ifade ediyor, çünkü dünyanın en büyük kulübü. Burada oynamak ve 150 maça ulaşmak büyük bir onur."

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 SEV

Mevcut sezona ilişkin değerlendirmesi ve takım içindeki büyüyen rolü hakkında dikkat çekici bir olgunlukla konuşan Bellingham, "23 yaşındayım, dolayısıyla tecrübeli bir oyuncu sayılırsam... Takımdaki rolümden keyif alıyorum ve gelişerek kupalar kazanabilmeyi umuyorum" dedi.

Real Madrid'in orta saha yıldızı, sözlerini kulübün zihniyetini yansıtan, hem gerçekçi hem de iddialı bir mesajla noktaladı: "Bazen biraz daha zor maçlar oluyor, ama çoğunu kazandık. Çalışmaya ve gelişmeye devam etmeli, önümüzdeki karşılaşmalarda da galibiyeti elde etmeliyiz."

Bellingham, Real Madrid'e katıldığı günden bu yana liderlik kişiliği ve belirleyici istatistikleri sayesinde dünyanın en önemli orta saha oyuncularından biri olarak konumunu pekiştirmeyi sürdürüyor; böylece 150 maçlık yolculuğun, kraliyet formasıyla yaşanacak daha uzun bir zafer döneminin yalnızca başlangıcı olduğunu ortaya koyuyor.







