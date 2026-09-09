İngiliz Jude Bellingham, dün akşam iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenlerinin açılışında oynanan ve 2-1 kazanılan maça rağmen, takımı Real Madrid'in Inter Milan karşısında zorlandığını kabul etti.

Bellingham maçın ardından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Zaman zaman çok güçlü bir takım karşısında zorlandık. Onlar hak ederek İtalya şampiyonu oldular ve özellikle topu iyi paslaştığımızda kontra ataklarda onları zorladığımız anlar oldu."

Real Madrid'in resmi internet sitesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Geçen hafta sonu Real Betis karşısında da benzer bir şey yaşandı, fırsatlarımızı değerlendiremedik."

Sözlerine şöyle devam etti: "Maçı daha rahat bir skorla bitirebilirdik. Aralarında benim de olduğum fırsatlar yakaladık, ama Şampiyonlar Ligi'nde zorlu anların olması kaçınılmaz."

Şöyle sürdürdü: "Sadece bir gol yedik ve savunmacılar son derece parlaktı, ancak büyük takımlar savunmamızda açıklar buluyor. Courtois da harikaydı. Her şey kötü değil, ama hâlâ gelişime açık noktalar var. En önemlisi üç puandı."

Şunları da ekledi: "Gol atacağımı düşünüyordum. İlkinde kaleci aniden ortaya çıktı. Top bana geldi ve içimden 'Bu goldür' dedim. Ama aniden topu uzaklaştırdı. İkincisinde ise topu biraz geç gördüm, ortada oyuncular vardı, kontrol etmeye çalıştım ve iyi bir vuruş yaptım. Ama kaleci yine ustaca kurtardı."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu can sıkıcı bir durum, çünkü gol atsaydım işimiz kolaylaşacaktı, ama bu da oyunun bir parçası. Başka bir gün o vuruşlar file ile buluşacak."

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