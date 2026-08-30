Jude Bellingham, bu sezon Real Madrid ile yakaladığı çıkışın ve İspanya Ligi'nde bu gece Malaga'yı 4-0 mağlup eden takımına yaptığı güçlü katkının sırrını açıkladı.

İngiliz oyuncu bu sezon güçlü hücum tarzına geri dönerken, Malaga maçında bunu bir kez daha kanıtladı; Real Madrid'e öne geçiren muhteşem bir gol atarken, ikinci golde de belirleyici rol oynadı. Kafayla dokunduğu ortayı kaleci Alfonso Herrero kendi filelerine çevirdi.

"Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Bellingham, sahadan çıkarken kendisine yapılan sıcak alkış için Bernabéu taraftarlarına teşekkür ederek şunları söyledi: "Artık kendimi çok daha özgür hissediyorum; ihtiyaca göre geriye dönüp ileri ya da geri pozisyonda oynama özgürlüğüne sahibim. Oynamaktan gerçekten keyif alıyorum ve iyi performansımın sırrı da bu."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kulüp için, bu stadyumda ve bu taraftarlarla oynamak büyük bir onur. Alkışlar harikaydı."

Buna rağmen Jude, maçtan tamamen memnun değildi ve şunları açıkladı: "Harika bir maçtı, ama son 20 dakika çok kötüydü. Nedenini bilmiyorum, ama iyi değildi. Kadroda değişiklikler mi var? Çok güçlü bir takımımız var, her mevkide kaliteye sahip harika bir takım; teknik direktör değişiklik yapmak istediğinde, bir önceki maçta oynamamış oyuncular tam anlamıyla hazır oluyor."

Genel olarak, Mourinho'nun Bellingham'ın mükemmel seviyesine hayran olması şaşırtıcı değil; zira Vinícius ve Mbappé'nin yanında takımın hücumuna son dokunuşu yaparak sezonun bu başlangıcında takımı ileri taşıyor.

Teknik direktör, Malaga maçı öncesinde şu yorumu yaptı: "Takım için benzersiz ve son derece önemli bir oyuncu. Fizikselden zihinsele ve taktiksele kadar çok çeşitli yeteneklere sahip. Ayrıca topu geri kazanabiliyor, etkili şekilde baskı yapabiliyor ve özellikle hava toplarında gol atabiliyor. Kelimenin tam anlamıyla muhteşem bir oyuncu."

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