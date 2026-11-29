Real Madrid efsanesi Roberto Carlos, dün cumartesi günü La Liga'da Real Madrid'in Deportivo Alaves'e 2-1 yenildiği maçta Eflatun-Beyazlılar lehine verilen penaltının iptal edilmesine yönelik eleştirilere katıldı.

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Mücadelenin son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Real Madrid beraberlik golünü ararken Jude Bellingham, Alaves savunmacısı Nicolás Valentini ile girdiği temasın ardından ceza sahasında yere düştü ve hakem César Soto Grado, Real Madrid lehine penaltı kararı verdi.

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Ancak pozisyonu incelemesi için VAR odasından çağrılan hakem, oyuncular arasında temas olmadığı sonucuna varılmasının ardından kararından dönerek penaltıyı iptal etti.

Hakem ayrıca Bellingham'a numara yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı kartı gösterdi. Böylece 88. dakikada oyundan atılan İngiliz orta saha oyuncusu, Real Sociedad ile oynanacak bir sonraki maçta forma giyemeyecek.

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İspanyol Hakem Komitesi'nin yayımladığı ses kayıtları, pozisyonun incelenme sürecinin perde arkasını ortaya koydu. VAR hakemi Jorge Vázquez, Bellingham'ın temas olmadan yere düştüğünü belirtti. Ardından monitöre giden Soto Grado, penaltıyı iptal etmeye ve oyuncuya sarı kart göstermeye karar verdi.

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Roberto Carlos'un alaycı paylaşımı

Pozisyon, bazı Real Madrid taraftarlarını öfkelendirirken Roberto Carlos da itirazını Instagram hesabı üzerinden dile getirdi. Bellingham'ın yere düştüğü ana ait bir video paylaşan Brezilyalı, alaycı bir yorumla "Hakeme göre evet. VAR'daki adama göre hayır" ifadelerini kullandı ve mesajına sekiz adet gülen yüz emojisi ekledi.

Roberto Carlos, Real Madrid tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1996 ile 2007 yılları arasında Real Madrid formasını giyen oyuncu, kulüpte çıktığı 527 resmi maçta 68 gol kaydetti.

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Eski Brezilyalı yıldız, diğer kupaların yanı sıra dört La Liga ve üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Uluslararası arenada ise Brezilyalı sol bek, Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda şampiyon olan kadronun bir parçasıydı ve ülkesinin formasıyla 128 maça çıktı.

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Futbolu bıraktıktan sonra da Real Madrid ile bağını sürdüren Roberto Carlos, kulüpte kurumsal ilişkiler direktörü olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Real Madrid'in Asya ve Okyanusya elçisi olan Brezilyalı, dünya genelindeki çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda kulübü temsil ediyor.

Roberto Carlos'un itirazı, Real Madrid için zor geçen bir gecenin ardından geldi. Kendi sahasında Alaves'e 2-1 yenilen Real Madrid, 33 puanda kalarak La Liga'da üçüncü sırada yer aldı ve üst üste 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Real Madrid maç boyunca 24 şut çekerken Alaves 8 şut denemesinde bulundu. Real Madrid ayrıca rakibinin 1 kornerine karşılık 13 korner kazandı.

Topa %74,3 oranında sahip olan Eflatun-Beyazlılar, isabetli 7 şutundan yalnızca birini gole çevirebildi.

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Madrid ekibi 4 net gol fırsatını değerlendiremezken Alaves hiçbir net fırsatı kaçırmadı. Bu tablo, oyunun kontrolü ile kale önündeki etkinlik arasındaki farkı gözler önüne seriyor.