Real Madrid'in yıldızı İngiliz Jude Bellingham, futbol kariyeri boyunca yaşadığı bir dizi kişisel detayı ve durumu açıkladı; Kraliyet ekibinin Portekizli teknik direktörü José Mourinho ile ilişkisinden, İspanya'nın başkentindeki hayatından ve İngiltere Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'ndaki deneyiminden söz etti.

İngiliz oyuncu, İngiliz moda dergisi "Vogue" ile yaptığı söyleşide, geçen sezon maruz kaldığı baskıların kendisini olumsuz etkilediğini ve bunlarla daha iyi başa çıkmak için yardım istemeye yönelttiğini itiraf etti. Ayrıca Mourinho'nun kendisine anlattığı, çorap giyiş tarzının taklit edilmesiyle ilgili ilginç bir anıyı hatırladı ve 2024 Avrupa Uluslar Kupası sırasında David Beckham'dan gördüğü destekten bahsetti.

Bellingham, Mourinho ile konuşmasının perde arkasını açıkladı

Bellingham, İspanyol gazetesi "Marca"nın aktardığına göre, yakın zamanda kendisi ile José Mourinho arasında geçen bir konuşmayı anlattı. Portekizli teknik direktörün, Roma'da görev yaptığı dönemde gördüğü bir çocuktan söz ettiğini, bu çocuğun Real Madrid yıldızının ayırt edici özelliklerinden biri olan çorapların arka kısmını delme alışkanlığını taklit ettiğini fark ettiğini aktardı.

Bellingham şöyle açıkladı: "Mourinho bana dedi ki, birkaç yıl önce Roma'yı çalıştırırken antrenmanlarda oradaki çocuklardan birinin çoraplarının arka kısmına üç delik açtığını gördüm. Mourinho ona yaklaşıp sordu: Bunu neden yapıyorsun? Oyuncu da şöyle cevap verdi: Bellingham böyle yapıyor, baldır kasının üzerindeki baskıyı hafifletiyor."

Ve ekledi: "Mourinho ona dedi ki: Evlat, dokuz yaşındasın, üzerindeki baskıyı hafifletmen gereken bir baldır kasın yok" diyerek Portekizli teknik direktörün, küçük oyuncunun Bellingham'ı taklit etme çabasıyla dalga geçtiğini belirtti.

İspanya'nın başkentinde en sevdiği şey Real Madrid'de oynamak

Madrid'deki hayatına gelince, Bellingham şehirde en çok neyi sevdiği sorulduğunda tereddüt etmedi ve kendisi için en önemli şeyin Real Madrid formasını giymek olduğunu söyledi; aynı zamanda İspanya'nın başkentindeki hayattan, atmosferinin ve renklerinin çeşitliliğinden keyif aldığını vurguladı.

İngiliz oyuncu, "Real Madrid'de oynamak" dedikten sonra şehre ve havaya olan hayranlığından bahsederek şunları ekledi: "Madrid'de yağmur yağdığında bile hava daha, bilmiyorum... şık mı desem?"

Bellingham, geniş çaplı şöhretinin, kahve içmeye gitmek gibi basit konularda bile günlük hayatının detaylarını planlamasını gerektirdiğine değinerek, genellikle kalabalıktan uzak, şehrin dış mahallelerinde yerler aramayı tercih ettiğini belirtti.

Şöyle açıkladı: "Her zaman tanınırsın ama kendini daha güvende hissedersin ve bitkin düşmezsin." Ancak aynı zamanda taraftarlarla, özellikle çocuklarla ilgilenmeye ve fotoğraf çektirme isteklerini görmezden gelmemeye özen gösterdiğinin altını çizdi.

Ve ekledi: "Benimle fotoğraf çektirirlerse çok mutlu olurlar, bu da vaktimden sadece beş saniye alır."

Bellingham, İspanyolca öğrenmekten bahsediyor

Real Madrid'in yıldızı, 2023 yılında başkente geldiğinden bu yana İspanyolca öğrenme çabalarına değinerek, başkalarıyla iletişim kurma becerisinin yalnızca "merhaba" ve "teşekkürler" kelimeleriyle sınırlı kalmasını istemediği için beş ayını dile çalışarak geçirdiğini anlattı.

Bellingham şunları söyledi: "Bence bunun büyük bir kısmı konuşmaya başlamak için yeterli özgüvene sahip olmakta yatıyor. Hata yapacağını bilirsin, belki konuşman kusursuz olmaz ama insanlar ne demek istediğini anlarsa, büyük olasılıkla şöyle derler: Denediğin için aferin."

2026 Dünya Kupası, kariyerinin en iyi deneyimi

İngiltere Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımına gelince, Bellingham turnuvayı şimdiye kadar yaşadığı en öne çıkan deneyimlerden biri olarak nitelendirdi; özellikle İngiltere Milli Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yolculuğuna eşlik eden atmosferi ve takımı desteklemek için seyahat eden taraftarların coşkusunu vurguladı.

Şöyle dedi: "Belki de şimdiye kadar yaşadığım en iyi deneyimdi." Futbolun harika olduğunu, aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmanın ve İngiliz taraftarların milli takımı desteklemek için seyahat edip "Wonderwall" şarkısını söylediklerini izlemenin de muhteşem olduğunu ekledi.

Bellingham, turnuvaya farklı bir zihniyetle girdiğini, yalnızca rekabet ve sonuç almaya bağlı baskılara odaklanmak yerine her anın tadını çıkarma konusunda bilinçli bir karar aldıktan sonra bunu yaptığını belirtti.

Ve devam etti: "Katılımım sırasında, bunun tadını çıkarmak için bilinçli bir karar aldım. Bu çok sık olmuyor, nadir bir şey."

Geçen sezonun baskısı Bellingham'ı yardım istemeye itti

Real Madrid oyuncusu, geçen sezon maruz kaldığı baskılardan açık yüreklilikle bahsederek, bunların ruhsal durumunu etkilediğini ve bazı dönemlerde kendisini gergin ve tükenmiş hissettirdiğini, bunun da bu duygularla daha iyi başa çıkmak için yardım isteme adımını atmasına yol açtığını vurguladı.

Bellingham şöyle dedi: "Geçen sezon bazı zamanlarda baskının beni tükettiğini ve aşırı derecede gergin yaptığını hissettim."

Ve ekledi: "Bu konuda ve bu tür durumlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda bana çok yardımcı olan biriyle konuşmaya başladım" diyerek, maçlar ve yoğun çalışma dönemleri sona erdikten sonra bile zihinsel olarak futboldan uzaklaşmakta hâlâ zorlandığını belirtti.

Ve devam etti: "14 günde dört maç oynadıktan sonra eve döndüğümde tek istediğim, her şey bittiğinde yatağa gidebilecek kadar toparlanmak."

David Beckham, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Bellingham'a destek verdi

Bellingham, Real Madrid'in ve İngiltere Milli Takımı'nın eski yıldızı David Beckham'dan, İngiltere Milli Takımı'nın ilk performanslarının geniş çaplı eleştirilere maruz kaldığı ve soyunma odasındaki atmosferle ilgili söylentilerin yayıldığı bir dönemde, 2024 Avrupa Uluslar Kupası sırasında gördüğü desteği hatırladı.

Real Madrid oyuncusu, Beckham'ın sözlerinin yalnızca mesajın içeriği nedeniyle değil, aynı zamanda baskı, şöhret ve en üst düzeyde oynamakla başa çıkma konusundaki geçmiş deneyimi nedeniyle, bu sözleri aktaran kişi sayesinde de kendisi üzerinde önemli bir etki bıraktığını vurguladı.

Bellingham şunları söyledi: "Bazen değer mesajın kendisinde değil, onu aktaran kişide yatar. Yanında, etrafında olup biteni tam olarak anlayan biri bulunuyor."

İngiliz oyuncu, yeşil sahanın dışında nasıl görünmek istediğini vurgulayarak sözlerini tamamladı ve futbol ile ışıklardan uzak hayatla olan ilişkisini tek bir cümleyle özetleyerek şöyle dedi: "Sahanın dışında, centilmen bir adam olmak istiyorum."