Eski Manchester City oyuncusu Mika Richards, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel'i, Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ı Dünya Kupası'nda ilk 11'de oynatmaya çağırdı ve onun "Three Lions" kadrosundaki "en iyi oyuncu" olduğunu vurguladı.

Bellingham, 60 yıldır ilk Dünya Kupası zaferini kazanmayı hedefleyen "Üç Aslanlar"da Aston Villa'nın oyuncusu Morgan Rogers ile ilk 11'de yer almak için rekabet ediyor.

İngiltere milli takımı, bugün Perşembe günü başlayacak Dünya Kupası'nda Gana, Panama ve Hırvatistan ile birlikte 12. grupta yer alıyor.

Real Madrid'in orta saha oyuncusu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'nin en iyi oyuncularından biriydi ve en unutulmaz anı, uzatmalarda muhteşem bir makas vuruşuyla gol atarak Sir Gareth Southgate'in takımını Slovakya'ya karşı utanç verici bir elenmeden kurtarmasıydı.

Bellingham, Borussia Dortmund'dan yaptığı ses getiren transferin ardından Bernabéu'daki ilk iki sezonunda, Carlo Ancelotti yönetiminde La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir çifte zafer kazanarak hayranlık uyandırdı.

Ancak 22 yaşındaki oyuncu geçen sezon performansında ve fiziksel kondisyonunda düşüş yaşadı ve La Liga'da sadece 6 gol attı; bu, 2021-2022 sezonundan bu yana en düşük gol ortalamasıydı.

Bellingham, Perşembe günü sabahın erken saatlerinde Kosta Rika ile oynanan ve 3-0'lık galibiyetle sonuçlanan Dünya Kupası hazırlık maçında en iyi formuna yakın bir performans sergiledi.

Buna karşılık, Rodgers, Aston Villa ile bir başka harika sezon geçirdi; Unai Emery'nin takımı Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi ve Avrupa Ligi'ni kazandı.

23 yaşındaki oyuncunun ABD'de Tuchel'in kadrosunda önemli bir yer alması bekleniyor ve oyuncu, Premier Lig devleri Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin yaz transfer hedefleri arasında öne çıktı.

İngiltere efsanesi Alan Shearer, Tuchel'in yerinde olsaydı Bellingham yerine Rogers'ı seçeceğini söyledi, ancak eski Three Lions savunmacısı Richards buna şiddetle karşı çıkıyor.

"Metro" gazetesine verdiği demeçte Sherer, "Ben Morgan Rogers'ı seçerdim. Dünya Kupası'na gidiyoruz ve hepimiz işlerin nasıl gideceği konusunda çok iyimseriz" dedi.

Şirer sözlerine şöyle devam etti: "İngiltere milli takımının son dönemdeki performansından tamamen memnunuz ve Morgan Rogers bunda büyük rol oynadı. Bu yüzden teknik direktörün onu seçeceğini düşünüyorum ve bu kararını verirse çok mutlu olurum."

Shearer'ın yorumlarına yanıt olarak Richards, "Önemli anlar söz konusu olduğunda, İngiltere diğer turnuvalarda gerideyken durumu kurtaran kişi Jude Bellingham'dı" dedi.

Ve şöyle devam etti: "O, kritik anlarda parlamak için doğru karaktere sahipti. Morgan Rogers hakkındaki görüşü anlıyorum ve ikisini de bazen takımda görebiliyorum."

Mika ise şöyle devam etti: "Beni hayal kırıklığına uğratan da bu, gerçek bir yıldızımız var, o da Jude Bellingham... Bu konuda tartışma bile olmamalı... O en iyi oyuncu ve ilk 11'de başlamalı. En üst seviyede olağanüstü bir performans sergiledi, bu yüzden ilk 11'de başlamalı."

Eski İngiltere forveti Gary Lineker ise şöyle dedi: "Bu konuda Mika'yı seçerim."

"Çünkü Jude'un gerçek bir yıldız olduğunu düşünüyorum ve Dünya Kupası'nı kazanmak için büyük bir fark yaratacak birine ihtiyacınız var."