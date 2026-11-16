Real Madrid ve Valencia'nın eski kalecisi Santi Cañizares, Thomas Tuchel'in İspanya'daki ırkçılıkla ilgili açıklamalarının yol açtığı tartışmaya dahil oldu.

Reklam

Cañizares, İspanyol toplumu hakkında genelleme yapılmasına karşı çıkarak İngiltere Milli Takımı teknik direktörüne, Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'a İspanya başkentinde yaşadığı süre boyunca edindiği kişisel deneyimi sorması çağrısında bulundu.

Tuchel, İngiltere-İspanya maçı öncesindeki basın toplantısında oyuncularını, Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada bu tür davranışlara maruz kalabilecekleri konusunda uyarmıştı. Bu sözler İspanyol taraftarların tepkisini çekti ve taraftarlar İngiltere milli marşı çalınırken ıslık çaldı.

Cope radyosunda yayınlanan "El Tertulión" programında ele alınan bu açıklamalara ilişkin olarak Cañizares, İspanya'yı savundu. Eski kaleci, birkaç yıldır İspanya başkentinde yaşayan Real Madrid oyuncusu Bellingham'ın deneyimini örnek göstererek Tuchel'in ona günlük hayatının nasıl geçtiğini ve orada ne kadar rahat hissettiğini doğrudan sorabileceğini ifade etti.

Ayrıca okuyun: Daha önce bilmediğiniz olumsuz bir istatistik: Hollanda, Almanya karşısında tarihinin en kötü sayfalarından birini yazıyor

Reklam Reklam

Eski kaleci, Defensa Central'ın aktardığına göre şöyle konuştu: "Thomas Tuchel, Jude Bellingham'a Madrid'de nasıl olduğunu, restoranların ona kapılarını açıp açmadığını ve hayatını normal bir şekilde sürdürüp sürdüremediğini sorabilir. Eğer İngiltere'de imajımız iyi değilse, gözlük takmaları gerekiyor."

Related Topics

Cañizares şöyle devam etti: "Bellingham'a ya da Real Madrid oyuncularına herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadıklarını sorabilir. Bazı kişilerin aptalca davranışları işe yaramıyor ama bir azınlığa odaklanıp onu herkesin temsilcisi olarak göremeyiz." Cañizares, kanun önünde eşitlik ilkesine dayanarak İspanya'nın ırkçı bir ülke olarak nitelendirilmesini kesinlikle reddetti. Bununla birlikte İspanyol toplumunda ırkçı düşüncelere sahip bireylerin varlığını inkâr etmedi ve bu tür vakaların farklı ülkelerde de görüldüğünü belirtti.

Ayrıca okuyun: "Paralı asker Figo": Siyasi tartışma Barcelona'nın ihanet yarasını yeniden açıyor

Reklam

Eski kaleci sözlerini şöyle sürdürdü: "Anayasa hepimize eşit davranıyorsa ve yasalar herkes için aynıysa, İspanya ırkçı bir ülke değildir. Eğer ırkçı insanlar varsa, onlar burada da her yerde de var. Biz çok kalabalık bir toplumuz ve aramızda hiç ırkçı olmadığını düşünmek mantıklı değil."

Buna karşın İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel, Madrid'deki İspanya maçında ırkçı saldırılara maruz kalma ihtimaline ilişkin sözlerinin çarpıtılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Alman teknik adam, herhangi bir taşkınlık yaşanmasını beklemediğini, yalnızca böyle bir durumda izlenecek prosedürlerle ilgili bir soruyu yanıtladığını vurguladı.

Reklam

Tuchel, oyuncularını bu tür olaylarda uygulanacak protokol hakkında bilgilendirdiğini açıklarken dostane bir atmosfer ve milli takımlarını desteklemeye hevesli İspanyol taraftarlar beklediğinin altını çizdi. Tuchel, "Hiçbir yerde ırkçılık beklemiyordum, böyle bir şey yaşanırsa şok olurum ve bu değerleri savunan ilk kişi ben olurum" diyerek tartışmanın gereksiz bir kafa karışıklığına yol açan gazeteciler tarafından alevlendirildiğini savundu.

Ayrıca okuyun: 30 dakika mı? Mourinho, Vinicius için sürpriz hazırlıyor