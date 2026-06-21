Bellingham, İngiltere milli marşını çalarken neden bu kadar derinden etkilendiğinin sırrını açıkladı

Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı’nın yıldızı Jude Bellingham, “Üç Aslanlar”ın maçları öncesinde milli marşı her söylediğinde neden bu kadar derin bir duygu yaşadığını açıkladı.

22 yaşındaki yıldız, geçen Çarşamba günü İngiltere'nin Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ettiği Dünya Kupası açılış maçında parladı. Bellingham, ikinci yarının başında belirleyici bir gol atarak, genç yaşına rağmen milli takımdaki 49. maçına çıktı.

Salı günü Gana ile oynanacak beklenen maç öncesinde yaptığı açıklamada Bellingham, İngiltere için oynamanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu vurguladı ve milli marşın çalındığı maç öncesi anlarda neler hissettiğine dair ipuçları verdi.

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Bellingham, "Bence milli marş, buraya gelmene yardım eden insanları ve İngiltere'li olmanın ne anlama geldiğini gerçekten hatırlamak için elindeki son fırsat" dedi.

Ve şöyle devam etti: “İngiltere milli takımındaki ilk maçımdan kısa bir süre önce vefat eden dedemi düşünüyorum. O son derece vatanseverdi, tam bir İngilizdi ve size her savaş, her muharebe, her kral ve her kraliçe hakkında tüm gerçekleri anlatabilirdi. O an geldiğinde (maçtan hemen önce milli marş çalarken) gerçekten dedemi düşünüyorum.”

Bellingham sözlerine şöyle devam etti: “Ailemin diğer üyelerini ve beni bu noktaya getirmek için yaptıkları fedakarlıkları da düşünüyorum. Annem, babam ve kardeşim Job (Borussia Dortmund’da oynuyor) benim için çok önemliydiler; kardeşim bana her zaman destek oldu.”

Bu Dünya Kupası, Bellingham’ın İngiltere milli takımında yer aldığı dördüncü büyük turnuva olup, kariyeri boyunca birçok önemli dönüm noktasına tanık oldu.

Orta saha oyuncusu, nispeten genç yaşına rağmen teknik direktör Thomas Tuchel’in kadrosundaki liderlerden biri olarak görülüyor. FIFA ile yaptığı ayrı bir röportajda Bellingham, ülkesi adına oynarken hissettiği sorumluluğu anlattı.

Bellingham sözlerine şöyle devam etti: "Saha çizgisini aştığımda, göğsümde bu amblemi taşıdığımda ve sırtımda 10 numarayı giydiğimde, elimden gelenin en iyisini yapmaya özen gösteriyorum. Dünya Kupası'nda oynamak her futbolcunun hayalidir. Daha önceki bir turnuvada oynama şansına sahip oldum ve şimdi kadroyla birlikte ikinci kez katılmak üzere geri döndüm."

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Takımım ve ülkem karşısındaki sorumluluğum, elimden gelenin en iyisini yapmaktır. İngiltere Milli Takımı’nda şu anda bulunduğum konuma gelmek, kademeli bir süreçti. Hazırlık maçlarında ilk kez kaptanlık pazubandını taktım; bu, doğru yolda olduğumun göstergesidir. İster ilk 11’de ister yedek kulübesinde olsun, takıma katkı sağlayabileceğimi biliyorum. Diğer oyuncuların da oynamayı hak ettiğini anlıyorum, ancak takıma sahada süre kazandırmak için tamamen hazır olduğumu düşünüyorum.”