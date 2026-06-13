Bellingham'ın kaderi ne olacak? Tuchel, Hırvatistan maçı için İngiltere'nin planını çiziyor

İngiltere milli takımı, önümüzdeki Çarşamba akşamı Hırvatistan ile oynayacağı maçla 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine başlamadan önce geri sayım aşamasına girdi.

İngiltere milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel, Dünya Kupası öncesindeki son hazırlık maçı olan Kosta Rika karşılaşmasında, turnuvadaki ilk ilk 11'i hakkında birçok ipucu verdi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, BBC'yi kaynak göstererek, tahminlere göre Jude Bellingham'ın Morgan Rogers'ı geride bırakarak "10 numara" pozisyonu için rekabeti kazanacağını yazdı.

Bellingham, Hırvatistan karşısında ilk 11'de yer alırken, Aston Villa oyuncusu yedek kulübesinde oturacak.

Aynı kaynağa göre, John Stones ve Ezri Konsa, Mark Guihi'nin yerine savunmanın merkezinde yer alacak adaylar.

Sağ kanatta ise, Bukayo Saka tam olarak hazır olursa ilk 11'de yer alacak.

Saka'nın oynamaması durumunda Noni Madueke bir diğer seçenek olacak.

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