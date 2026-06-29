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Bellingham’ın Dünya Kupası’ndan gelen mesajı, Mourinho’nun planlarını altüst etti

J. Bellingham
J. Mourinho
İngiltere
Dünya Kupası
İngiltere - Kongo D. Cumhuriyeti
Kongo D. Cumhuriyeti
Real Madrid
İngiltere
Portekiz
Kongo - Kinşasa
ABD

Portekizli teknik direktör nasıl yanıt verecek?

İngiltere milli takımının yıldızı Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası’ndaki performansıyla Real Madrid’in yeni teknik direktörü José Mourinho’nun dikkatinden kaçmayan sinyaller gönderdi. 

İngiliz orta saha oyuncusu sadece oynamakla kalmıyor, sahada taktiksel bir iz bırakıyor; iki gol, üç maçta en iyi oyuncu ödülü ve Harry Kane'in yanında tartışmasız bir liderlik... Peki Real Madrid, yıldızını kısıtlıyor muydu?

Bellingham, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımında bu sezon en iyi performansını sergiliyor; sır, boşluklarda yatıyor... Daha ileride pozisyon alma, daha fazla özgürlük ve ceza sahasına sürekli yakınlık. Bu basit formül, Santiago Bernabéu’da sönmüş olan Real Madrid oyuncusunun tüm ışıltısını geri kazandırdı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, oyuncu Panama maçı sonrası karışık röportaj alanında bunu kendisi de kabul etti ve orta sahadaki yeni pozisyonunun Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansının anahtarı olduğunu açıkladı.

Bu imalar “Olağanüstü” olarak bilinen José Mourinho’nun dikkatinden kaçmadı; Mourinho, Bellingham’ın projesinde sadece sistemin bir parçası değil, merkezi bir figür olması gerektiğini biliyor. 

Dünya Kupası
İngiltere crest
İngiltere
ENG
Kongo D. Cumhuriyeti crest
Kongo D. Cumhuriyeti
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Turnuva, Portekizli teknik direktör için açık bir deney laboratuvarına dönüştü; burada, iki yıllık bir aradan sonra şampiyonluklara geri dönmenin şartı olarak geliştirmeleri gerektiğini bildiği oyuncuların güçlü ve zayıf yönlerini gözlemleyebiliyor.

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