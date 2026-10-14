Bellingham'ın benzeri: Real Madrid 18 ay sonra mücevherine yeniden kavuşuyor

Real Madrid, sakatlık nedeniyle 18 ay boyunca sahalardan uzak kalan incisini yeniden kadrosuna kattı.

"Marca" gazetesine göre, Real Madrid'in altyapı akademisi (La Fabrica), kupa kazanmaya ya da maç oynamaya gerek kalmadan duygu yüklü günler yaşıyor.

Real Madrid altyapı akademisinin incilerinden biri olan Hugo de Llanos, bugün Valdebebas'ta gerçekten özel bir anın kahramanı oldu. 21 yaşındaki Castilla oyuncusu, 18 ay süren bir aranın ardından sahalara döndü.

Bunu da ikinci takımın Leganes B karşısında oynadığı hazırlık maçında yaptı.

Gelecek maçlar ROM Şampiyonlar Ligi 15:00 RMA

Son haftalarda Lopez de Lerma yönetimindeki grupla birlikte antrenmanlara çıkan De Llanos, uzun iyileşme yolculuğunda bir adım daha attı ve bir buçuk yılın ardından, hazırlık maçı da olsa, bir müsabakada oynamanın keyfini yaşadı.

Sıradaki adım Castilla kadrosuna katılmak olacak; bu da dönüşünün üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra ufukta görünebilecek bir olasılık.

De Llanos, 2024-2025 sezonunun son bölümünde sakatlanmıştı.

Raul, bazı eksiklerini telafi etmek için ondan Castilla'da yararlanmış, oyuncu sezonun ilk yarısında ikinci takımda kilit bir rol üstlenmişti (16 maç ve 2 gol). Hatta gösterdiği üst düzey performans, Kasım 2024'te Anfield'da Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında ilk kez A takım kadrosuna girmesini sağlamıştı.

Son maçını 20 Nisan'da Rayo Majadahonda karşısında oynadı ve sezonu Castilla, Real Madrid ve gençlik takımıyla (UEFA Gençlik Ligi) çıktığı 39 maçta 10 gol ve 2 asistle kapattı.

Sakatlığı o kadar ağırlaştı ki geçen sezonun tamamını kaçırdı. Şimdi ise oynamadan geçen bir buçuk yıllık çilesini yakında geride bırakabilecek gibi görünüyor.

Sakatlığından önce De Llanos, ceza sahası içinde çok yönlü bir oyuncu olarak tüm becerilerini ortaya koymuş ve dikkat çekici bir gol atma yeteneği göstermişti. Real Madrid altyapı akademisinin (La Fabrica) antrenörleri onu Bellingham'a benzetiyordu; oyuncunun kendisi de gollerini İngiliz yıldızın tarzında kutlayarak bu benzetmeyi doğruladı.