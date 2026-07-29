İspanyol bir gazeteci, İngiliz yıldız Jude Bellingham'ın Real Madrid'deki geleceğine dair ağır bir sürprizi patlattı; babasının Kraliyet kulübü yönetimiyle ayrılık ihtimalini görüşmek üzere gizli bir toplantı yaptığını ortaya çıkardı.

Güvenilir İspanyol gazeteci Pipe Álvarez'in ortaya koyduğuna göre, oyuncunun babası ve menajeri Mark Bellingham, geçen sezonun bitiminin hemen ardından Real Madrid yetkilileriyle bir araya geldi ve onlara oğlunun takımda devam etmek istemediğini bildirdi.

Pipe Álvarez, "X" sitesindeki hesabı üzerinden, Bellingham'ın babasının ayrılık talebini teknik yönetimdeki bazı yetkililerle yaşanan teknik anlaşmazlıklara dayandırdığını açıkladı; bu durum, oyuncunun teknik direktörün kadrosundaki temel yerine rağmen takım içinde rahatsızlık hissetmesine neden olmuştu.

Ayrıca, Real Madrid yönetiminin cevabının kesin ve net olduğunu, oyuncunun babasına Jude Bellingham'ın hiçbir koşulda satılık olmadığını, kulübün onu gelecek projesinin temel taşlarından biri olarak gördüğünü ve teklifler ne olursa olsun ondan vazgeçme niyetinin bulunmadığını bildirdiğini ekledi.

Bu gelişme, özellikle İngiliz yıldızın sürekli olarak Premier Lig'e transferle anılması ışığında, geleceğine dair pek çok soru işaretinin kapısını aralıyor; zira Chelsea, Manchester City ve Liverpool gibi büyük kulüpler onu takibe almış durumda.

Bellingham, 2023 yazında Borussia Dortmund'dan dev bir transferle Real Madrid'e katılmış, kısa sürede dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kendini kabul ettirmeyi başarmış ve ilk sezonunda Kraliyet ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonluklarına doğrudan katkı sağlamıştı.