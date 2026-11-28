Hakem Soto Grado, cumartesi akşamı LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid'in Deportivo Alaves'e 1-2 kaybettiği maçı yönetti.

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Tartışmalı hakem kararları konusunda uzmanlaşan "Archivo VAR" sitesi, hakem Soto Grado'ya 10 üzerinden 3,5 not verdi.

Archivo VAR, Soto Grado'nun en iyi döneminde olmadığını, haftalar geçtikçe kendisinden bir gelişme de beklenmediğinin anlaşıldığını belirtti.

La Rioja bölgesinden hakem, Real Madrid ile Deportivo Alaves arasındaki maçı yönetirken son derece zayıf bir performans sergiledi. Kararlarında büyük bir tutarsızlık göze çarptı ve pozisyonları değerlendirmede çok sayıda hata yaptı.

Bunun yanı sıra maçları hâlâ hoşnutsuz bir ruh hâliyle yönetiyormuş izlenimi bırakıyor ve giderek daha çabuk sinirlenir hâle geldi. Bunun, birinci ligdeki son sezonu olması ve çeşitli kurullar önündeki imajını pek önemsemek zorunda kalmamasıyla bağlantılı olduğu görülüyor. Bugün de onun bu şekilde göründüğü günlerden biriydi.

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Hakem ayrıca Jude Bellingham'ın Valentini ile yaşadığı temasın ardından penaltı verdi, oysa ortada hiçbir ihlal yoktu.

İngiliz oyuncu önce topa dokundu, rakibi kendisine yaklaştığında ise hakemi kandırmak için kendini yere attı. Hakem, VAR ekranında pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti ve İngiliz oyuncuya ikinci sarı kartını gösterdi. Böylece Bellingham oyundan ihraç edildi.