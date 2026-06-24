Dün Salı günü İngiltere milli takımının Gana ile oynadığı ve golsüz berabere biten maç sırasında elini ağzına götüren Jude Bellingham’ın fotoğrafı, 2026 Dünya Kupası’nda geniş çaplı bir tartışma yarattı.

İngiliz orta saha oyuncusu, Gana oyuncuları ve teknik ekibiyle birkaç gergin an yaşadı; ancak yaptığı tek bir hareket, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından getirilen en tartışmalı kurallardan birinin uygulanmasıyla ilgili tartışmayı alevlendirdi.

"Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, Boston'daki maç sırasında kameralar, Real Madrid oyuncusunun Gana milli takımının forveti Jordan Ayew ile sözlü atışmaya girerken ağzını kapattığını kaydetti.

Bu hareket, birkaç gün önce Paraguay-Türkiye maçında benzer bir hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyundan atılan Miguel Almirón’a verilen cezayı akıllara getirdi.

Bu çifte standart Paraguay'da hoş karşılanmadı ve yerel basına göre, Paraguay Futbol Federasyonu, yeni kuralların tüm takımlara eşit şekilde uygulanmadığı gerekçesiyle FIFA'ya resmi bir itirazda bulunmayı planlıyor.

Almirón, 20 Haziran’da rakibe seslenirken ağzını kapatmasını yasaklayan kuralı ihlal ettiği için Dünya Kupası tarihinde bu kural nedeniyle oyundan atılan ilk oyuncu oldu.

"Vinícius Kuralı" olarak bilinen bu önlem, olası hakaretlerin veya ayrımcı ifadelerin kameralar ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemleri tarafından tespit edilmeden geçmesini engellemeyi amaçlıyor.

Kurallara göre, bir oyuncu rakibine sözlü hakaret etmek için ağzını kapatırsa, hakem onu kırmızı kartla oyundan atmak zorundadır.

Bu kural, yakın zamanda Şampiyonlar Ligi’nde Benfica’dan Gianluca Prestiani ile Real Madrid’in yıldızı Vinícius Júnior arasında yaşanan ve ırkçılıkla mücadele protokolünün devreye girmesine yol açan olayın ardından ortaya çıktı. Bu olay, bu tür durumlara karşı daha sıkı önlemlerin alınması gerektiği konusunda hararetli bir tartışma başlattı, ve sonuçta “Vinícius Yasası” olarak bilinen düzenlemenin ortaya çıkmasına yol açtı.