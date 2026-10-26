Bellingham El Clasico zaferinin ardından meydan okudu: Savaşı kazandık ama!

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, Barcelona karşısında El Clasico'da alınan galibiyetin ardından meydan okuma dolu bir mesaj verdi. İngiliz oyuncu, La Liga şampiyonluk mücadelesinin sürdüğü bir dönemde, doğrudan karşılaşmadaki zaferin mücadelenin bittiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Bellingham, Instagram hesabından paylaştığı kısa mesajında şunları söyledi: "Savaşı kazandık, ama harp hâlâ sürüyor. Hala Madrid!".

İngiliz yıldızın mesajı, Real Madrid'in pazar günü La Liga'nın onuncu haftasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından geldi. Bu karşılaşma, puan tablosunun zirvesi için verilen rekabeti yeniden alevlendirdi.

Real Madrid, Barcelona sahasındaki galibiyeti, Kylian Mbappé'nin beyazlı takımı öne geçiren golünün ardından Raphinha'nın Katalan ekibi adına beraberliği yakalamasının, sonrasında ise Fransız forvetin ikinci golüyle karşılaşmayı belirleyip takımına üç değerli puan kazandırmasıyla elde etti.

Maçta iki takım arasında çetin bir mücadele yaşandı. Barcelona saha ve seyirci avantajını kullanarak zirvedeki konumunu sağlamlaştırmak isterken, Real Madrid ezeli rakibiyle arasındaki farkı azaltmaya çalıştı.

Galibiyet, Barcelona'nın güçlü çıkışını durdurmayı başaran beyazlı takım için önemli bir moral kaynağı oldu; Katalan ekibi ise şampiyonluk mücadelesinde etkili bir yenilgiyle çıktı.

Onuncu haftanın ardından ilk üç takımın sıralaması değişmedi, ancak aralarındaki fark azalarak La Liga zirvesi için rekabet kızıştı.

Barcelona 27 puanla birinci sıradaki yerini korudu, onu 25 puanla ikinci sıradaki Atletico Madrid takip etti; Real Madrid ise 24 puana yükselerek üçüncü sıraya çıktı ve Katalan rakibiyle arasındaki farkı yalnızca üç puana indirdi.











