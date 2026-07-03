Bellingham, Dünya Kupası'nda yerleri tehlikede olan 11 oyuncunun başında yer alıyor

İngiltere milli takımının yıldızı Jude Bellingham, Dünya Kupası'nda ceza alma riskiyle karşı karşıya olan 11 oyuncudan oluşan listenin başında yer alıyor.

"AS" gazetesi, Three Lions'ın tur atlaması durumunda Bellingham'ın çeyrek finalleri kaçırmamak için son 16 turu maçında dikkatli davranıp sarı kart almaktan kaçınmak zorunda kalacağını belirtti.

Caud Bellingham, Brezilyalı Casemiro ve Portekizli Ruben Dias ile birlikte, cezalandırılma tehlikesiyle karşı karşıya olan listede öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Bu üç oyuncu, son 32 turu maçlarında sarı kart gördü; bu da, takımları çeyrek finale yükselirse, herhangi birinin son 16 turunda bir sarı kart daha alması durumunda o maçta forma giyemeyeceği anlamına geliyor.

Amerikalı oyuncu Folarin Balogun ise kırmızı kart nedeniyle bir maçta oynayamayacak olsa da, ABD'nin çeyrek finale yükselmesi halinde bu maçta forma giyebilecek.

Listede Bellingham, Casemiro ve Diaz’ın yanı sıra Brezilyalı Danilo, Kanadalı ikili Sigur ve Nathan Seliba, Faslı Issa Diop, Belçikalı Brandon Michel, Norveçli Antonio Nosa ve Paragvaylı ikili Andrés Copas ile Matías Galarza yer alıyor.