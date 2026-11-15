Bellingham dengeleri değiştirdi: "Evde bıraksınlar" denen isimden vazgeçilmez yıldıza

Henüz bir yıl önce Jude Bellingham, İngiltere'de sert eleştiri fırtınasıyla karşı karşıyaydı; bu eleştiriler 2026 Dünya Kupası'nda milli takım hesaplarından çıkarılmasını talep etme noktasına kadar varmıştı. Kimileri onun Three Lions kadrosundaki yerini sorgular, onu listenin dışında bırakmayı talep eden sesler yükselirken, İngiliz yıldız kariyerinde yeni bir sayfa yazmaya hazırlanıyordu; adı: güçlü dönüş ve kendini kabul ettirme.

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Bugün tablo tamamen değişti. Bellingham artık etrafı soru işaretleriyle çevrili o oyuncu değil; aksine, gol içgüdüsünü ve sahadaki etkisini yeniden kazanarak ve en iyi versiyonunu hatırlatan performanslar sergileyerek Real Madrid'in ve İngiltere Milli Takımı'nın en önemli oyun anahtarlarından biri hâline geldi. Kulüp ve milli takım toplamında altı gol ve sekiz asist, bu dönüşümün bir yönünü özetlemeye yetti; üstelik bu dönüşüm yalnızca rakamlarla sınırlı kalmayıp teknik rolüne ve her iki takımdaki konumuna kadar uzandı.

Bellingham'ın İngiltere Milli Takımı'yla geleceğinin birkaç ay önce hararetli bir tartışma konusu olduğunu hatırlamak şimdi tuhaf gelebilir. Milli takımın Wembley Stadı'ndaki karşılaşmalarından birinin öncesindeki dönemde, Thomas Tuchel yönetiminde ilk on birde yer almayı hak edip etmediği konusunda gerginlikten uzak olmayan bir atmosfer içinde tartışmalar yaşandı; öyle ki İngiliz yıldızın karşılanışına, araya karışan dağınık yuhalamalarla birlikte sıcak alkışlar eşlik etti.

Bu olay yalnızca geçici bir durum değil, oyuncunun İngiliz taraftar ve medyasının bir kesimi nezdindeki imajında yaşanan dönüşümün boyutunu da yansıtıyordu. Zira Real Madrid'le geçirdiği zorlu bir sezonun ardından Bellingham'ın değeri düştü, buna karşın İngiltere Milli Takımı onun yokluğunda Dünya Kupası elemelerinde iyi sonuçlar aldı.

Thomas Tuchel'in milli takımın başına geçmesiyle birlikte, Madridli yıldızla ilişkisinin niteliğine dair spekülasyonlar arttı. İki taraf arasında görüş ayrılıklarının bulunduğuna dair işaretler ortaya çıktı ve mesele giderek bir kamuoyu meselesine dönüşerek teknik tercihlerin sınırlarını aşıp oyuncunun grup üzerindeki etkisinin ne ölçüde olduğu sorusuna kadar vardı.

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Eleştiriler, İngiliz "Daily Mail" gazetesinin Kasım 2025'te tartışma yaratan bir başlık yayımlamasıyla doruğa ulaştı: "Jude'u evde bırakın." Bu başlık, oyuncunun İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosundan çıkarılması gerektiğine işaret ediyordu; bu bilgiler İspanyol "AS" gazetesine dayanıyor.

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Gazete daha da ileri giderek, büyük yeteneğini kabul etmesine rağmen Bellingham'ın davranışlarının ve değişken ruh hâllerinin milli takımın turnuvadaki hedeflerini tehdit edebileceğini değerlendirdi. Ayrıca Tuchel'in grup uyumunu önceliklerinin başına koyduğuna, bunun da oyuncunun kadroda yer almasını tartışma konusu hâline getirdiğine dikkat çekti.

Ancak sonrasında olanlar, bu beklentilerden tamamen farklıydı.

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Bellingham en iyi şekilde cevap veriyor

Baskılara boyun eğmek ya da eleştirenleriyle söz düellosuna girmek yerine, Bellingham cevabını sahada vermeyi seçti. Kendine olan güvenini yeniden kazandı ve aynı seviyeyi İngiltere Milli Takımı'na taşımadan önce, önce Real Madrid'deki etkisini yavaş yavaş geri kazanmaya başladı.

Onu savunanlar da az değildi; birçok İngiliz analist, eleştirilerin teknik değerlendirmenin sınırlarını aşıp kişiliğini sorgulama girişimine dönüştüğünü belirterek değerini küçümseme fikrini reddetti.

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Ian Wright, onu savunan en öne çıkan seslerden biriydi; kimilerinin, daha önce başka yıldızların başına geldiği şekilde, oyuncunun kariyerini olumsuz etkileyemediği gerçeğini kabullenemediğini söyledi.

Gollerin ve belirleyici katkıların geri dönmesiyle birlikte, Bellingham hakkındaki konuşmaların tonu değişti. Haziran ve Kasım 2025 arasında, sakatlıklar ve teknik gerekçeler nedeniyle beş ay boyunca milli takıma çağrılmamasının ardından, İngiltere Milli Takımı'nın güvendiği en öne çıkan isimlerden biri olmak üzere geri döndü.

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Dahası, milli takım hakkındaki konuşmalar artık birinci yıldız olarak yalnızca Harry Kane'le sınırlı kalmıyor; Bellingham da hücum hedeflerine önderlik etmede ona temel bir ortak hâline geldi.

2026 Dünya Kupası, bu dönüşümün en belirgin durağı oldu; zira Real Madridli oyuncu, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'ya seçkin bir teknik ve fiziksel durumda geldi ve kendisini turnuvanın en önemli yıldızlarından biri hâline getiren performanslar sergiledi. Üstelik bu, Dünya Kupası'na katılımının birkaç ay önce garanti olmamasına rağmen, Three Lions'ı zafere taşımaya yaklaşarak gerçekleşti.

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Madridli yıldızın değerinin kabulü

Bellingham'ın geri dönüşünün kabulü medyadaki övgülerle sınırlı kalmadı, bireysel ödüllere kadar uzandı. Geçtiğimiz eylül ayında Wembley Stadı'nda İspanya ile oynanan karşılaşmanın öncesinde, İngiltere Futbol Federasyonu, oyuncunun üst üste ikinci kez 2025-2026 sezonunun İngiltere'nin en iyi oyuncusu ödülünü kazandığını açıkladı.

Bu ödül, oyuncunun yeniden sergileyebilir hâle geldiği etkinin boyutunu teyit etti; zira o, etrafı soru işaretleriyle çevrili bir isimden, milli takım projesinin temel direklerinden birine dönüştü.

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Bellingham ayrıca, dikkat çekici bir performans sergileyip tarihî bir gol atmasının ardından, oyuncuları değerlendirmedeki sertliğiyle tanınan Roy Keane'in övgüsünü kazanarak son milli ara dönemini ödülü hak ettiğini kanıtlamak için kullandı.

Manchester United'ın eski efsanesi "ITV" kanalında şunları söyledi: "Tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olabilir."

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Bu, 10 numaralı oyuncunun en zor dönemlerinden birini aşmayı başardığının ve peşini bırakmayan eleştirilerin onu konumunu geri kazanmaktan alıkoyamadığının yeni bir kanıtıydı.

İngiltere'den Madrid'e, tersi de geçerli

Bu dönüşüm İngiltere Milli Takımı'yla sınırlı değildi; aynı tablo Real Madrid içinde de ortaya çıktı. Bellingham, sahadaki mevkisindeki ve sorumluluklarındaki sık değişiklikler nedeniyle teknik istikrarında gerileme yaşadığı bir sezonun ardından etkili rolünü yeniden kazandı.

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Daha önce oyuncu birden fazla alan arasında hareket ediyor, kimi zaman hücum kabiliyetlerini en iyi şekilde değerlendirmesine imkân tanıyan bölgelerden uzaklaşıyordu. Şimdi ise, oyun kurmaya, baskıya ve top kapmaya katkıda bulunma yeteneğini korurken son üçlü bölgede daha fazla boy gösterir hâle geldi.

Tehlikesi; fiziksel güç, taktiksel zekâ ve ceza sahasına geç varma yeteneğini bir arada barındırmasında yatıyor. Tehdit oluşturmak için sürekli kaleye yakın durmaya ihtiyacı yok; aksine, arkadan atılmak ve defans oyuncularını gafil avlamak için doğru anı seçmeyi iyi biliyor. Ayrıca kale önündeki isabetini de yeniden kazandı, çalımda daha çevik hâle geldi ve takım arkadaşlarına fırsat yaratmada belirgin bir kabiliyet gösterdi.

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Rakamlar, seviyesinde yaşanan gelişmenin boyutunu ortaya koyuyor. 2025-2026 sezonunu sekiz gol ve altı asistle bitirmesinin ardından, rapordaki istatistiklere göre bu sezon beş gol ve dört asiste sahip durumda.

Böylece gol katkısı oranı 209 dakikada bir golden 145 dakikada bir gole yükseldi; bu da onu, Real Madrid'deki ilk sezonunda 23 gol atıp 13 asist yaparak 101 dakikada bir gol katkısı ortalamasıyla gerçekleştirdiği olağanüstü rakamlara yavaş yavaş yaklaştırıyor.

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Mourinho, Bellingham'ı yeniden keşfediyor

Portekizli teknik adam José Mourinho, oyuncunun sahip olduğu en iyi özelliklerin rakiplerin kalesine yakın bir yerde ortaya çıkması gerektiğini görmesinin ardından, Bellingham'ı yeniden konumlandırmada önemli bir rol oynadı.

Xabi Alonso daha önce, onun farklı mevkilerde oynayabilen eksiksiz bir oyuncu olduğunu vurgulayarak çok yönlü yeteneklerini övmüştü; Álvaro Arbeloa da benzer şekilde, taktiksel esnekliğinden ve sol kanat dâhil birden fazla alanda hareket edebilme kabiliyetinden yararlanarak ona yaklaşmıştı.

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Ancak Mourinho, hücum sistemi içinde Kylian Mbappé'nin bulunmasıyla mevcut koşullar farklı olsa da, oyuncunun takımdaki ilk sezonunda sergilediği görüntüyü yeniden kazanmaya çalışarak onu kaleye daha yakın bir role döndürmeyi tercih etti.

Portekizli teknik adam sezon başında şöyle demişti: "Bu kalitedeki bir oyuncu kaleye yakın olmalı. Bana göre bu, bariz bir şey."

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Ayrıca onu eşsiz ve son derece önemli bir oyuncu olarak nitelendirdi; top kapma, gol atma ve hava toplarında üstünlük sağlama becerilerinin yanı sıra fiziksel, zihinsel ve taktiksel yeteneklerden oluşan olağanüstü bir dizeye sahip olduğuna dikkat çekti.

İşte Bellingham'ın dönüşümündeki temel fikir burada yatıyor; mesele onu yalnızca eski mevkisine döndürmekle ilgili değil, savunma görevlerinden vazgeçmeden hücum yeteneklerini değerlendirmesi için ona daha fazla alan tanımakla ilgili.

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O artık Real Madrid'in oyun kurucusu, ya da geleneksel anlamda hücum orta saha oyuncusu hâline geldi; ancak bu rolü, mevkisinin sınırlarını aşan kabiliyetlerle yerine getiriyor.

Her yerde olduğunu teyit eden rakamlar

Bellingham'ın istatistikleri, Real Madrid içindeki çok yönlü etkisinin boyutunu yansıtıyor; zira gol ve asistleri kapsayan 11 katkıyla, toplam gol katkısında takımın oyuncuları arasında üçüncü sırada yer alıyor.

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Ayrıca 120 başarılı ikili mücadeleye imza atarak, 96'da kalan Diomande'yi geride bırakıp ikili mücadelede en başarılı oyuncular listesinin başında yer alıyor.

Fırsat yaratmada ise 27 fırsatla, listenin başında 47 fırsatla yer alan Arda Güler'in ardından ikinci sırada geliyor; aynı zamanda beş denemeyle takımın kafa vuruşlarında isabetli şut atanlarının başında bulunuyor.

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Etkisi hücum yönleriyle de sınırlı kalmıyor; son hücum üçlü bölgesinde top kapmada 10 top kapmayla, 11'e sahip Vinicius Junior'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Toplam top kapma sayısında ise 69'a ulaştı ve kendisini yalnızca 100'le Thibaut Courtois geçiyor.

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Böylece Bellingham, fırsat yaratma ve gol atmadan ikili mücadelelere, baskıya ve top kapmaya kadar oyunun çeşitli ayrıntılarında boy gösterir hâle geldi. Bir yıl önce adı tartışma ve şüphe malzemesiyken, bugün Real Madrid'in ve İngiltere Milli Takımı'nın vazgeçmesinin zor olduğu unsurlardan biri oldu.

Bu, yalnızca seviyesini yeniden kazanmanın ötesine geçen bir dönüşüm ve Jude Bellingham'ın parlaklığını yitirmediğini, aksine yalnızca uygun koşullara ve tüm kabiliyetlerini göstermesine imkân tanıyan bir role ihtiyaç duyduğunu teyit ediyor.