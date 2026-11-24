Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, takımının bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde birçok maçta geriye düştükten sonra geri dönmeyi başarmasının sırrını açıkladı.

Reklam

Real Madrid bu akşam Eindhoven karşısında 1-0 geriye düştü, ancak ardından beş gol atarak sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Bellingham, 60. dakikada takımının ikinci golünü harika bir şekilde kaydetti. Topu son derece etkileyici bir şekilde kontrol eden İngiliz yıldız, ardından kaleye şutunu çekti ve büyük övgü toplayan bir gole imza attı.

Bellingham, “Real Madrid” kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu önemli, çünkü üç puan daha demek. Bir sonraki tura çıkmak için play-off oynamak istemiyoruz ve bunu başarmak için kazanmak zorundayız.”

Bellingham sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk yarı zordu, çünkü Eindhoven'ın kaliteli oyuncuları var. Ama ikinci yarıda Real Madrid'in seviyesi çok daha yüksekti.”

Reklam Reklam

İkinci yarıdaki galibiyetin sırrına dair İngiliz yıldız şu açıklamayı yaptı: “Bence sır, basit şeyleri iyi yaptığımız için daha iyi oynamamızda yatıyor. Herkes, harika performans sergileyen çok sayıda kaliteli oyuncumuz olduğunu biliyor, ama bazen basit şeyleri iyi yapmak daha önemli. Bu yüzden kazandık.”

Related Topics

Harika golünün ardından neler hissettiği sorulduğunda ise şöyle dedi: “Ne yaptığım hakkında en ufak bir fikrim yok, ama bilmiyorum, top iyi bir pozisyondaydı, şut çekmeyi düşündüm, çektim ve gol oldu.”

Kendisine “Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçta 3 kez geri dönüş yapmanızı nasıl açıklarsınız?” diye sorulduğunda Bellingham şu yanıtı verdi: “Karakter, mentalite ve teknik direktörün devre arasındaki sözleri. Bunların hepsi bir araya gelen faktörler. Ama rahat bir şekilde kazanmak bizim için iyi olur, bu yüzden hâlâ gelişmemiz gerekiyor.”

Reklam

Bernabéu'yu da öven Bellingham, şunları söyledi: “Taraftarlar her zamanki gibi muhteşemdi. İlk yarı zordu ve taraftarların olumsuz etkilenmesi kolay, ama olumlu olduklarında takım çok daha iyi oynuyor. Bu yüzden her maçta, her oyuncudan bu desteğe ihtiyacımız var. Kazanacağımızdan da eminim.”

Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir geri dönüş

Real Madrid yeni bir geri dönüşe imza attı. Eindhoven, 32. dakikada kaptan Ivan Perišić'in golüyle öne geçti, ancak Real Madrid 50. dakikada yine kaptanı Fede Valverde'nin golüyle eşitliği sağladı.

Reklam

Jude Bellingham, 60. dakikada attığı golle Real Madrid'i maçta ilk kez öne geçirdi. Ardından Kylian Mbappé 64. dakikada üçüncü golü kaydederek İspanyol ekibinin üstünlüğünü artırdı. Böylece takım bu üç golü çeyrek saatten kısa bir sürede attı.

Mbappé 84. dakikada dördüncü golü atarken, Vinicius Junior da 87. dakikada beşinci golü kaydetti.

Reklam

Real Madrid, 5 maçta topladığı 15 puanla, puan kaybı yaşamadan Şampiyonlar Ligi puan tablosunun zirvesine tek başına yerleşti. Eindhoven ise 4 puanda kalarak 28. sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdüren Real Madrid, üst üste beşinci galibiyetini aldı. Bu, kulüp tarihinde turnuvanın ilk 5 maçını kazandığı dördüncü sezon oldu. Daha önce bunu 2011-2012, 2014-2015 ve 2023-2024 sezonlarında başaran Real Madrid, önceki üç seferin her birinde en az yarı finale yükselmiş, sonuncusunda ise kupayı kazanmıştı.