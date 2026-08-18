Görünen o ki Real Madrid, bu sezon iç rekabetin en kızıştığı dönemlerden birine giriyor. José Mourinho'nun kadrosunda oyun kurucu mevkisi, Türk Arda Güler ile İngiliz Jude Bellingham arasında yalnızca birine yetecek gibi görünüyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Portekizli teknik adam, yeni fikirleri doğrultusunda, Kylian Mbappé'nin arkasındaki ofansif orta saha mevkisinde bir ikiliye güveniyor ve bu ikiliyi orta saha ile hücum arasındaki temel bağlantı noktası olarak görüyor. Bu rol başlangıçta neredeyse kesin biçimde Bellingham'a ayrılmış gibi görünüyordu.

Ancak denklem yeni sezon hazırlık döneminde tamamen tersine döndü. Bellingham Dünya Kupası'na katılmasının ardından antrenmanlara geç dönerken, Arda Güler bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi ve hazırlık maçlarında takımın öne çıkan oyuncularından biri olarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Mourinho, Türk yıldızı başlangıçta orta saha oyuncusu olarak denedi, ardından onu ofansif orta saha mevkisine kaydırdı. Güler bu mevkide dikkat çekici biçimde parladı ve tüm beklentilerin ötesinde bir performans sergileyerek şu an için öne geçti.

Son göstergelere göre Güler, Real Madrid'in 22 Ağustos'ta ligdeki açılış maçında Espanyol karşısında Bellingham'ın önünde ilk 11'de yer alma konusunda avantajlı durumda. İngiliz oyuncunun yerini geri kazanmak ve parlayan Türk'ün elinden mevkiyi almak istiyorsa iki katı çaba göstermesi gerekecek.