Arsenal

Bellerin'den her galibiyet için 3 bin ağaç

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Hector Bellerin Arsenal 2019-20
Getty Images
Arsenal forması giyen Hector Bellerin, bu sezon takımının alacağı her üç puan için üç bin ağaç dikilmesine yardım edecek.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 25 yaşındaki Hector Bellerin, bu sezon alacakları her galibiyet için 3 bin ağaç dikilmesine destek vereceğini açıkladı.

İspanyol futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent ekibinin kalan haftalarda alacağı her galibiyetin ardından karbon emisyonuyla mücadele için 3 bin ağacın dikilmesine destek olacağını kaydetti. 

Arsenal, sezonun kalan bölümünde Manchester City, Brighton, Southampton, Norwich City, Wolverhampton, Leicester City, Tottenham, Liverpool, Aston Villa ve Watford ile karşılaşacak. 

Londra ekibi, 40 puanla 9. sırada yer alıyor.

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