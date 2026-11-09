Cezayir Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki Togo maçları öncesinde iki yeni darbe aldı. Cezayir Futbol Federasyonu, Muhammed el-Bşir Blumi ve Juan Hadjam ikilisinin sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacağını açıkladı. İkili, babasının vefatı üzerine kamptan ayrılan kaleci Abdüllatif Ramazan'a katılmış oldu.

Cezayir Federasyonu, bugün Pazartesi günü yaptığı resmi açıklamada, sakatlığın Blumi ile Hadjam'ı milli takıma katılmaktan alıkoyduğunu belirtti. Teknik direktör İbrahim Hamdani, 14 ve 17 Kasım tarihlerinde, elemelerin üçüncü ve dördüncü haftaları kapsamında Togo karşısında iki önemli maça hazırlanıyor.

İngiliz ekibi Brighton'ın savunmacısı Hadjam, Pazar günü İngiltere Premier Lig'de takımının Brentford'u 2-0 yendiği maçta yedek kulübesinde oturmuştu. Forvet Blumi ise Cumartesi günü Hull City'nin ev sahibi Arsenal'e 1-0 kaybettiği maçta forma giymemişti.

Teknik heyet, Hadjam'ın yokluğunu telafi etmek için İtalya İkinci Lig ekiplerinden Mantova'nın oyuncusu savunmacı Fahim Ben İsa Yahya'yı kadroya çağırma kararı aldı.

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Cezayir Federasyonu daha önce, babasının vefatı nedeniyle kampa katılmaktan muaf tutulan Abdüllatif Ramazan'ın yerine Olympique Akbou oyuncusu kaleci Rayan Yesli'nin kadroya çağrıldığını açıklamıştı.

Cezayir Milli Takımı, ilk iki haftadan topladığı 4 puanla Dokuzuncu Grup'un lideri konumunda bulunuyor ve Zambiya ile Togo'nun bir puan önünde yer alıyor. Burundi Milli Takımı ise 1 puanla son sırada yer alıyor.