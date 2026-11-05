Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, Portekiz Milli Takımı kaptanının uluslararası futbola veda kararı üzerine sosyal medya hesaplarından paylaştığı uzun bir mesajla hızlıca yorum yaparken, kardeşinin kariyeriyle gurur duyduğunu ifade etti; ancak mesaj aynı zamanda soru işaretleri yaratan bir imayı da içeriyordu.

Katia, "Instagram" hesabındaki hikâye özelliği aracılığıyla şu mesajı paylaştı: "Söyleyebileceğim çok şey var, ancak zaman şüphesiz her şeyi ortaya çıkaracak. O zamana kadar sana şunu söylüyorum: Sen harikasın, bir devsin ve bir efsanesin."

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın kaptanının kız kardeşi şöyle ekledi: "Bugün dünya seni Portekiz Milli Takımı'yla uğurluyor. Bana gelince, kız kardeşin olarak geriye bakıyorum ve göğsüme sığmayan bir gurur duyuyorum. Verdiğin mücadeleleri, ülkemiz için ortaya koyduğun her şeyi ve kariyerin boyunca inşa ettiklerini biliyorum."

Şöyle devam etti: "Kaderinin rotasını değiştirdin ve Portekiz'i de yanında götürdün. Evet, bu hüzünlü bir gün, ancak başka aşamaların başlaması için bazı aşamalar sona erer. Zaman hakemdir ve hâlâ bir cevaba ihtiyaç duyan bir şey varsa, belki de yarın işler daha net bir biçimde aydınlanır."

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Katia mesajını duygusal sözlerle şöyle tamamladı: "Onurun ve yürüdüğün yol herhangi bir vedadan daha büyük. Bu fotoğraf yüksek kalitede olmayabilir, ancak benim için muazzam bir öneme sahip; çünkü tarihimizin bir parçasını barındırıyor ve bana her zaman, dünyanın hayranlık duyduğu Cristiano Ronaldo olmadan önce benim kardeşim ve küçük bebeğim olduğunu ve öyle kalacağını hatırlatıyor. Seni seviyorum ve seninle sınırsız bir gurur duyuyorum."

Ronaldo'nun kız kardeşinin, hâlâ cevap bekleyen meseleler bulunduğu ve bunların ileride netleşebileceği yönündeki ifadesi, emeklilik kararının perde arkasına dair bir belirsizlik yarattı; ancak ne ek ayrıntı açıkladı ne de tam olarak neyi kastettiğini netleştirdi.