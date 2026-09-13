Cumartesi akşamı Köln ile Werder Bremen arasında oynanan Bundesliga maçının (1-1) ardından Matthäus, Sky'a El Mala hakkında şu ifadeleri kullandı: "O kesinlikle Jürgen Klopp için bir oyuncu. Julian Nagelsmann için de bir oyuncu olurdu."

Nagelsmann, El Mala'yı Kasım 2025'te Effzeh'deki hızlı yükselişinin ardından ilk kez Almanya Milli Takımı'na çağırdı. Ancak U21 milli oyuncusu (yedi maç, bir gol), A takımındaki ilk maçına henüz çıkamadı. Dünya Kupası finallerinde de Almanya kadrosunda yer almadı; bu da o dönemde oldukça şaşırtıcı karşılandı. Turnuva öncesinde hücum oyuncusu Lennart Karl (18, FC Bayern) ağır sakatlanmasına rağmen El Mala, Nagelsmann'ın tercihleri arasında yer almadı ve Leipzigli Assan Ouedraogo (20) sonradan kadroya dahil edildi.

Matthäus'nun bu tercihle ilgili kendine özgü bir tezi var ve ona göre bunun sportif bir nedeni yok: "Belki de etrafında çok fazla tantana olacağı için onu götürmedi. Ama tam da buna ihtiyacımız var. Onun gibi hız sahibi bir oyuncu güçlü yönlerini kullanır. Zirvede yer almak için gerekli olan özelliklere sahip."

FC Brentford'a transferinin iddiaya göre reddedilmesini, BVB'nin ilgisini ve Köln'de sürpriz bir sözleşme uzatmasını da içeren hareketli bir yaz transfer döneminin ardından El Mala sezona iyi başladı ve bunlar arasında ilk haftada Hoffenheim'a karşı bir gol de attı (2-1).

Geçen hafta Stuttgart'a karşı (1-4) hastalık nedeniyle forma giyemedi, Werder ile berabere biten maçta ise rahatsızlığı nedeniyle maça yedek kulübesinde başladı ve son 15 dakika için oyuna alındı.

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Köln Teknik Direktörü Rene Wagner (38), El Mala'nın DFB perspektifi hakkında şunları söyledi: "Zaten daha önce oradaydı. Henüz bir görüşme olmadı. Said şimdi kendini göstermek için performans sergilemek istiyor. Bugün ne yazık ki kulübeden geldi ama bize çok enerji katacağına dair büyük umudumuz var." FC'nin golcüsü Linton Maina (27) da en azından forvet için "kulübeden gelen bir bomba" ifadelerini kullandı.

Köln, puan tablosunda artık dört puanla 11. sırada yer alıyor. Gelecek hafta önce deplasmanda Hamburger SV maçı var, ardından sezonun ilk milli ara dönemi başlayacak. El Mala'nın A Milli Takım'da yer alıp almayacağı perşembe günü belli olacak. Klopp, ilk kadrosunu o gün açıklayacak.

El Mala'yı çağıracak mı? Klopp, DFB'de yeni isimlere kapıyı açıyor

Sky'ın haberine göre Klopp, bu noktada El Mala'ya güvenmek istiyor. Pay-TV kanalında birkaç hafta önce yer alan haberde, yeni DFB teknik direktörünün onda büyük bir potansiyel gördüğü ve görev süresinin başından itibaren Kölnlü oyuncuya güven vermek istediği belirtildi.

Klopp, temmuz ayı sonundaki göreve başlama basın toplantısında yeni isimlere kapıyı sonuna kadar açmış ve kanat oyuncularının onun sisteminde belirleyici bir rol oynayacağını da vurgulamıştı: "Çünkü her rakip sahayı çok daraltabilir. Sahip olduğunuz tek avantaj, kısa bir an için kanatta olur. Günümüz futbolunun oyun kurucuları kanatta oynuyor" diyen Klopp'a göre, hızı, dripling gücü ve doğrudan kaleye yönelen oyunuyla El Mala, en azından hücum açısından yoğun Klopp futboluna son derece uygun. Ancak belirleyici olan, onun gegenpressingdeki çalışması da olacak.

Almanya, Nations League'de ilk olarak Amsterdam'da Hollanda ile karşılaşacak (24 Eylül). Üç gün sonra Klopp'un iç sahadaki ilk maçı Augsburg'da Yunanistan'a karşı oynanacak (27 Eylül), ayrıca Almanya Nations League'deki diğer iki maçta da Sırbistan (1 Ekim, Münih) ve yeniden Yunanistan (4 Ekim, Selanik) ile karşılaşacak.