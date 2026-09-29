2014 dünya şampiyonu, bunu kardeşi Felix (35) ile birlikte yürüttüğü 'Einfach mal Luppen' podcast'inde açıkladı.

Bunun arka planında, Klopp'un geçen hafta milli takıma emek vermiş oyunculara gönderdiği bir yazı yer alıyor. Julian Nagelsmann'ın halefi, bu bültende diğer ifadelerinin yanı sıra şunları yazdı: "Bir oyuncu olarak aday gösterilmekten çok ama çok uzaktaydım, bugün ise bunu bizzat Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak yapabiliyorum. Bu, çok değer verdiğim büyük bir ayrıcalık. Tıpkı sizin katkılarınızı ne kadar takdir etsem de bunun asla yeterli olmayacağı gibi."

Devamında ise şöyle dedi: "2028 Avrupa Şampiyonası yolunda yeni başlangıcını yapan milli takımımıza eşlik etmeye ve destek vermeye devam ederseniz çok mutlu olurum. Çünkü hepimiz milli takımız."

Ancak Kroos'a göre bu mesaj kendisine ulaşmadı. "Ben de bunu okudum ama bana henüz hiçbir şey gelmedi." Real Madrid'in eski profesyonel futbolcusunun vardığı sonuç ise şu oldu: "Belki de ben milli takıma emek vermiş bir oyuncu değilimdir." Kayıt sırasında gelen kutusunu bir kez daha kontrol etti, ancak Klopp'un bültenine rastlamadı.

Kroos şimdi işi kendi eline almak ve milli takım teknik direktörüyle bizzat iletişime geçmek istiyor: "Ona WhatsApp'tan e-postanın nerede kaldığını yazacağım. Çok sevinmiştim ama şimdi hiçbir şey gelmiyor." Oldukça mizahi bir şekilde iki sınıflı bir toplum olduğunu düşündüğünü söyleyip, Klopp'un eski BVB öğrencisine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Kevin Großkreutz kesin Kloppo'dan bir tane almıştır, bundan eminim."

Toni Kroos, Almanya adına kaç maçta forma giydi?

Kroos, 2010 ilkbaharındaki ilk maçından bu yana 114 kez milli oldu ve bu karşılaşmalarda 17 gol attı. DFB kariyerinin zirvesi, 2014'te Brezilya'da Dünya Kupası'nı kazanmasıydı. Merkez orta saha oyuncusu, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takımı bırakmıştı ancak üç yıl sonra Almanya'nın ev sahipliğindeki Avrupa Şampiyonası'nda geri döndü. Ardından aktif kariyerini noktaladı.

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Podcast'inde Kroos, DFB'nin durumunu sık sık hafif alaycı bir dille mercek altına alıyor.

Geçen hafta da örneğin Klopp dönemindeki üç umut vadeden oyuncuya laf çarptı: Son Dünya Kupası'nda yer almayan ancak şimdi çağrılabilecek üç oyuncu sorulduğunda gülerek şöyle dedi: "Dünya Kupası'nda olmayan üç oyuncu yazdım. Bunlar Pavlovic, Wirtz ve Musiala." Kardeşi Felix önce şakayı anlamadı ve şaşkınlıkla, "Nasıl? Ne? Hangi Dünya Kupası'nda yoklardı?" diye sordu. Ancak ardından durumu kavradı: "Çünkü dikkat çekmediler, öyle mi?"

Daha sonra bu üç oyuncunun tamamı Klopp'un kadrosunda yer aldı. Ancak Musiala, Hollanda'ya karşı oynanacak ilk maç öncesinde sakatlandı ve kamptan ayrılmak zorunda kaldı. Pavlovic ile Wirtz ise şimdi genişletilmiş kadroya katıldı ve perşembe akşamı Sırbistan ile oynanacak maç için ilk 11 adayları arasında yer alıyor.