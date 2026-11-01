Luka Modric, Milan'ın Milano derbisinde ezeli rakibi Inter'i 3-1 mağlup ederek sezonun en iyi performansını sergilediğine inanıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, San Siro'daki inanılmaz atmosferi överken takım arkadaşlarına Serie A şampiyonluk yarışında istikrarlarını koruma çağrısında bulundu.

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Modric derbi zaferinden büyük mutluluk duyuyor

Modric, Milan'ın sezonun en iyi performansını sergileyerek Inter'i 3-1 mağlup ettiğine inanıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, San Siro'daki heyecan dolu Derby della Madonnina'da takımının üç puanı almasında önemli rol oynadı.

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı. Christian Pulisic ve Adrien Rabiot ilk 10 dakika içinde ağları buldu. Alessandro Bastoni'nin kafa golüyle Inter farkı bire indirdi ancak Diego Moreira, devre arasından önce attığı muhteşem frikik golüyle farkı hemen yeniden ikiye çıkardı.

En iyi performansına geri dönüş

Son düdüğün ardından CBS Sports Golazo'ya konuşan Modric, üstün performanstan duyduğu mutluluğu gizleyemedi. Orta saha oyuncusu, takımın ligde son dönemde yaşadığı sıkıntıların ardından güçlü bir reaksiyon göstermesi gerektiğini kabul etti.

Galibiyeti değerlendiren Modric, “Harika bir galibiyet, harika bir performans. İlk dakikadan itibaren bunun belki de sezonun en iyi maçımız olduğunu düşünüyorum. Genel olarak galibiyeti hak ettik ve hafta içinde Bologna karşısında aldığımız hayal kırıklığı yaratan sonucun ardından gerçekten çok mutluyuz,” dedi.

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Zorlu bir haftada genç oyunculara nasıl yol gösterdiği sorulduğunda Modric, ileriye bakmanın önemini vurguladı: “Pozitif olmak zorundasınız. Son maçtan çok fazla yakınamazsınız çünkü bir sonraki maçın hızla yaklaştığını bilirsiniz.”

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Şampiyonluk mücadelesi için istikrar arayışı

Milan şu anda yeni taktiksel fikirlere uyum sağlıyor ve Modric bu süreçte iniş çıkışların kaçınılmaz olduğunu kabul ediyor. Ancak büyük kupalar için ciddi biçimde mücadele etmek istiyorlarsa özensiz oyun nedeniyle alınan yenilgileri ortadan kaldırmaları gerektiği uyarısında bulundu.

“Takım olarak gelişiyoruz, yeni oyun fikirleri var,” diyen Modric, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazen inişler ve çıkışlar olacak ama şampiyonluklar kazanmak istiyorsak bu düşüşleri olabildiğince aza indirmeye çalışmalıyız.”

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Ev sahibi taraftarların coşkulu desteği de takımı ileri taşımada açıkça önemli rol oynadı. Modric taraftarları övmekte gecikmedi: “Bu akşam ısınmadan itibaren inanılmazlardı. Böyle bir atmosfer kazanmanıza daha da fazla yardımcı oluyor.”

Zirveyle fark kapanıyor

Kritik derbi galibiyeti Milan'ı Serie A puan tablosunda dördüncü sıraya taşıdı. Takım, lig sezonunun ilk 10 maçında 21 puan topladı. Daha da önemlisi, bu galibiyetle zirvedeki Lazio ve Inter'in yalnızca dört puan gerisinde kaldı. Yoğun kış fikstürü öncesinde önemli bir ivme yakalamak isteyen Milan'ın aldığı bu sonuç, şampiyonluk yarışını iyice açtı.

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Milan şimdi dikkatini Avrupa'daki bir sonraki maçına çevirecek. Ev sahibi taraftarları önünde bir önemli galibiyet daha almayı hedefleyen takım, Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u ağırlayacak.