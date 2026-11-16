Gianluigi Donnarumma, İtalya'nın pazar akşamı Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 4-1 yenildiği maçta fiziksel ve duygusal yorgunluğun etkisinde kaldığını düşünüyor. İtalya kaptanı, takımın Fransa karşısında aldığı önceki galibiyette gösterdiği tempoyu yakalayamadığını ve çeyrek finale kalamadığını kabul etti.

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İyi başlangıcın ardından İtalya Brüksel'de dağıldı

Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için Brüksel'de beraberlik alması yeterli olan İtalya, grubunda birincilikten üçüncülüğe geriledi. Fransa karşısında iki gol atan Pio Esposito, bu maçta da açılış golünü kaydetti, ancak Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy, Jeremy Doku ve Diego Moreira'nın golleri Belçika'ya etkili bir geri dönüş getirdi.

Konuk ekibin beklentilerin aksine savunmaya çekilmediği maçta Esposito'nun son dakikalarda kullandığı penaltıyı da Senne Lammens kurtardı. Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın, özellikle Kevin De Bruyne karşısındaki kritik kurtarışları daha ağır bir yenilgiyi önledi.

Donnarumma, Fransa maçının yorgunluğuna işaret etti

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, Donnarumma'nın olağanüstü kurtarışları olmasa takımının “altı gol atacağını” kabul etti. RAI Sport'a konuşan İtalya kaptanı, yenilgiyi üç gün önce San Siro'da Fransa karşısında geriden gelerek aldıkları 3-1'lik galibiyetin yorgunluğuna bağladı.

“Ne yazık ki bu, öğrenme sürecinin bir parçası. Yeni bir döneme başladık, dolayısıyla böyle iniş çıkışlar olabilir,” dedi. “O zaman olağanüstü değildik, şimdi de felaket durumda değiliz. Fransa karşısında harika bir gece yaşadık ve belki de o sonucu elde etmek için çok fazla enerji harcadık. Bu yüzden yalnızca üç gün sonra biraz yorgunduk.

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“Böylesine heyecan verici bir maç oynadığınızda hemen yeniden aynı seviyeye çıkmak kolay değil. Bu bir mazeret değil ama önceki güne göre kesinlikle daha az etkiliydik.

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“Dürüst olalım, kimse Uluslar Ligi'nde bu kadar iyi bir performans göstermemizi beklemiyordu. Gerçekten etkileyici maçlar oynadık ama Belçika bu akşam bizden üstündü ve gelişmemiz gerektiğini biliyoruz.”

Mancini'nin yeniden yapılanma sürecinde taktiksel zaaflar ortaya çıktı

İtalya, savunmadan hücuma geçişlerde rakibine tekrar tekrar boşluk bıraktı. Donnarumma da maçın ardından bu zaafa dikkat çekti: “Üzerinde düşünmemiz gereken şey, çok fazla kontra atağa izin vermemiz. Bu yüzden önleyici markajımızı geliştirmeliyiz,” dedi. “Bu yenilgi değerli bir öğrenme deneyimi olabilir ve olacaktır. Teknik direktör de başımızı kaldırmamız gerektiğini söyledi. Acı vericiydi, hepimiz bu turnuvada yolumuza devam etmek istiyorduk.”

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Teknik direktör Roberto Mancini, Milan kanat oyuncusu Alphadjo Cisse'ye A millî takımda ilk kez forma şansı, Roma'lı Niccolo Pisilli'ye ise ilk kez bir resmî maçta ilk 11'de görev vererek kadro havuzunu genişletti. Donnarumma bu geçiş sürecini olumlu karşıladı: “Teknik direktör özel biri, bize çok yardımcı olabilir. Biz de genç oyunculara yardım etmeliyiz. Avrupa Şampiyonası elemeleri yaklaştığı için fazla zamanımız olmadığını biliyoruz ama onların oynayıp deneyim kazanması gerekiyor. Pek çok gelecek vadeden genç oyuncu var, ancak daha sık oynamaları gerekiyor.”

Genç kadroyu Avrupa Şampiyonası elemeleri bekliyor

Uluslar Ligi çeyrek finalini kaçıran İtalya, doğrudan yaklaşan Avrupa Şampiyonası elemelerine odaklanacak. Mancini, Brüksel'de ortaya çıkan savunma geçişlerindeki sorunları giderirken Cisse ve Pisilli gibi deneyimsiz oyuncuları hızla takıma adapte etmek zorunda. İnişli çıkışlı geçen millî maç arasının ardından istikrar yakalamak, İtalya'nın yeniden yapılanma süreci için hayati önem taşıyacak.