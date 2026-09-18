"Üç gol, iki asist; tabii ki Alman milli takımında Dünya Kupası'ndaki az sayıdaki olumlu isimden biriydi. Şu sıralar işler onun adına tam olarak yolunda gitmiyor; sadece goller ve asistler açısından değil, oyunun içine daha az giriyor, kendini oyuna daha az veriyor. Bu takım kaynaklı değil, bu onda da bitiyor", dedi rekortmen milli oyuncu, RTL/Sky'ın Avrupa Ligi yayını sırasında ve şu vurguyu yaptı: "Ve belki de son aylarda bütün bunlar Deniz için biraz fazlaydı."

Matthäus şöyle devam etti: "Dünya Kupası öncesinde aylarca Julian Nagelsmann'la yaşanan bu tiyatro, milli oyuncu olması, Dünya Kupası'nda hemen goller atması, haklı olarak göklere çıkarılması... Sonrasında kaptanlık, Stuttgart'ta şimdiye kadar imzalanmış en iyi sözleşme. Bunlar insanın kafasında mutlaka bir etki yaratır ve belki de o zaman şu ya da bu yüzdeyi sağda solda bırakıyorsunuzdur." Bunun "belki de ilk maçlarda da eksik kaldığını" söyledi.

Undav gerçekten de hareketli bir dönem geçirdi. Geçen sezonu en skorer Alman golcü olarak tamamlamasına rağmen (25 gol, 14 asist), Dünya Kupası'ndan önceki haftalar ve aylarda da Nagelsmann yönetiminde Dünya Kupası'nda ilk 11'de yer alıp almayacağı tartışılıyordu. Ardından teknik direktörden gelen tartışmalı açıklamalar, eşi Lena'nın devreye girmesiyle gelen bir özür ve Undav'ın az sayıdaki olumlu isimden biri olduğu, unutulması gereken bir Dünya Kupası yaşandı. Buna ek olarak haziran başında 2029'a kadar, kulüp içinde daha önce benzeri görülmemiş şartlarla Schwaben ekibiyle sözleşmesini uzattı ve sezon başlangıcından kısa süre önce Atakan Karazor'dan kaptanlık pazubandını aldı.

O zamandan bu yana Undav, kendisi hakkındaki yüksek beklentilerin gerisinde kalıyor. Hafta sonunda TSG Hoffenheim'a karşı alınan 2-1'lik yenilgide hatta sadece kulübeden oyuna girdi. Bundesliga'da ise henüz bir gol katkısı bulunmuyor. Ancak DFB-Pokal'daki (Hansa Rostock) ve Şampiyonlar Ligi'ndeki (Viking Stavanger) zorunlu galibiyetlerde ikişer asist yaptı. Ayrıca son haftalarda inatçı aşil tendonu sorunlarıyla da uğraştı.

Jürgen Klopp, Deniz Undav'ı neden aday kadroya almadı?

Buna uygun şekilde Klopp da, 44 oyuncudan oluşan ve iki kadroya bölünen geniş aday kadrosuna onu almamasını açıkladı. "Deniz'le konuştum. Küçük problemleri var ve sezona henüz tam olarak giremedi. Dört forvet seçmek istedim ve şu an için tercihim diğerlerinden yana oldu", dedi. Tercih edilen isimler Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt (ikisi de Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus Turin) ve Kai Havertz (FC Arsenal) oldu.

VfB teknik direktörü Sebastian Hoeneß de Undav'ın "ufak tefek sıkıntılarını" öne çıkardı. Bununla birlikte 30 yaşındaki oyuncunun "daha iyi oynayabileceğini, bunu kendisinin de bildiğini" açıkça belirtti. Yine de Undav'ın en iyi formuna ulaşmasının ve böylece milli takım için yeniden aday hale gelmesinin sadece "zaman meselesi" olduğunu söyledi: "Çok hızlı şekilde yeniden odağa girecek."

Matthäus da benzer şekilde iyimser konuştu. "Onu tanıdığım kadarıyla, kasım ayında oynanacak bir sonraki milli maçlarda belki yer alabilmek için kesinlikle elinden gelen her şeyi deneyecektir", dedi 65 yaşındaki isim.