Anthony Gordon, Barcelona'nın Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Sabah FK'yi mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atarak bir aydır süren gol hasretine son verdi. Azerbaycan'daki iki Şampiyonlar Ligi ziyaretinde toplam altı gole ulaşan İngiltereli forvet, hat-trick yapması gerektiğini kabul ederken ülkeye taşınması gerekebileceği şakasını yaptı.

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Gordon, Bakü'de attığı iki golle gol hasretine son verdi

Anthony Gordon iki gol atarak Barcelona'nın Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Sabah FK karşısında aldığı farklı Şampiyonlar Ligi galibiyetiyle açık ara favori konumunun hakkını vermesine yardımcı oldu. Geçen yaz gelişinden bu yana sol kanatta ilk 11'deki yerini Karim Adeyemi'nin önünde alan İngiltereli futbolcu, yüksek tempolu presine sonunda gol katkısını da ekledi. Kaleci Pokatilov'dan dönen topları değerlendirerek 30. ve 50. dakikalarda ağları buldu. Bir başka golü ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Barcelona formasıyla son golünü 31 Ekim'de Alaves'e karşı atan Gordon, geçen sezon Newcastle United formasıyla Qarabag'a karşı Azerbaycan'da dört gol atmış olmasının ardından ülkeyle arasındaki dikkat çekici bağ hakkında şaka yaptı. "Belki hayatımın bir noktasında buraya taşınmalıyım! Burada çok başarılı oldum ve evet, bugün harika bir maçtı. Tabii ki iki gol attığım için mutluyum ama belki hat-trick yapabilirdim. O yüzden hâlâ yapmam gereken çok şey var" diye konuştu Stan'e.

Kaçan hat-trick fırsatı ve zorlu yolculuk

Maçın ardından, iki sezonda attığı altı golün onu "Bakü'nün Kralı" yapıp yapmadığı sorulan Gordon, bu unvanı kabul etmedi ve hat-trick için sol ayağıyla yakaladığı fırsatı kaçırmasına hayıflandı. Uzun deplasman yolculuğunun ardından Barcelona'nın takım olarak gösterdiği konsantrasyonu da övdü.

"Öyle demezdim ama burası benim için çok özel bir yer. Hat-trick yapmalıydım ama sol ayağımla yakaladığım o fırsatı kaçırdım. Çok mutluyum" diye açıkladı. Takımın performansını değerlendiren Gordon şunları ekledi: "Bence çok iyiydi çünkü dediğim gibi, yolculuk yapmak gerçekten zor. İki gün önce buraya gelmek için ailelerimizden ayrıldık ve böyle bir deneyim yaşadık ama Azerbaycan güzel bir yer."

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Harry Kane'in Şampiyonlar Ligi'ndeki İngiliz futbolcular rekorunun peşinde

Bu sezon Galatasaray'a karşı da gol atan Gordon, attığı iki golle beş Şampiyonlar Ligi maçındaki gol sayısını üçe çıkardı. Kariyerindeki ilk 23 Şampiyonlar Ligi ana turnuva maçında 13 gole ulaştı. İngiliz futbolcular arasında bu sayıyı yalnızca ilk 23 maçında 18 gol atan Bayern Münih forveti Harry Kane geçebildi.

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Barcelona ikinci yarıda 10 dakika içinde üç golle Sabah FK'yi farklı mağlup ederken Gordon, 76. dakikada yerini Raphinha'ya bırakmadan önce beş şut çekti (üçü isabetli), %84 pas isabeti yakaladı ve iki kez top kazandı.

Pazar günkü Deportivo maçı için dinç ve hazır

Barcelona'nın Villarreal'e karşı oynadığı önceki maçta dinlendirilen Gordon, Bakü'de sahada kaldığı 76 dakika boyunca formda göründü.

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Gol yollarında özgüvenini yeniden kazanan kanat oyuncusunun, Barcelona'nın bu pazar Deportivo'ya karşı oynayacağı La Liga maçında ilk 11'deki yerini koruması bekleniyor.