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Eski Hollanda millî futbolcusu Rafael van der Vaart, Roma'da etkileyici bir performans sergileyen eski BVB yıldızı Donyell Malen'in büyük yeteneklere sahip olduğunu bir kez daha vurguladı.

Van der Vaart, Hollanda televizyon kanalı Ziggo Sport'ta yayımlanan 'Rondo' programında, Malen'in geçen Serie A hafta sonunda Roma'nın Parma deplasmanında aldığı 5-1'lik galibiyette attığı dört gol konuşulurken, "Malen'in Kylian Mbappe'nin seviyesine ulaşma potansiyeli olduğunu hep söyledim. Ancak bu potansiyel her zaman ortaya çıkmıyor" dedi.

"Bunu söylemekten utanmıyorum. Belki bunun için bana gülerler. Ama gerçekten onun Mbappe'nin seviyesine ulaşabileceğine inanıyorum" diyen van der Vaart, Malen'in potansiyelini bir kez daha Real Madrid'in Fransız yıldız forvetininkiyle kıyasladı. Mbappe, 2026 Ballon d'Or sıralamasında ödülü kazanan Bayern Münihli Harry Kane'in çok az farkla gerisinde ikinci olmuştu .

Donyell Malen, Kylian Mbappe'ye göre "zihinsel olarak biraz daha rahat"

Ajax efsanesi van der Vaart, Malen'in Mbappe'ye kıyasla "zihinsel olarak biraz daha rahat" olduğunu belirtti ve şaka yaparak, "Bu dört golden sonra şimdi iki maç izin yapar" dedi. Van der Vaart'a göre Malen, Real Madrid yıldızının statüsüne gerçekten ulaşmak istiyorsa bu gevşekliğinden "mutlaka kurtulmalı".

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16 yaşında, geleceğin yıldız adayı olarak Ajax Amsterdam'dan Arsenal'ın altyapısına geçen Malen, 2021 yazından Ocak 2025'e kadar Borussia Dortmund forması giydi. Hücum oyuncusu Dortmund'dan önce Aston Villa'ya transfer oldu. Ancak orada mutlu olamadı, çoğunlukla oyuna sonradan girdi ve bu nedenle yalnızca bir yıl sonra Birmingham'dan ayrıldı.

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Malen, bunun ardından yılın başında Roma'ya katıldı . Bu transfer iki taraf için de tam isabet oldu. Hollandalı millî futbolcu İtalya'da ilk günden itibaren çok iyi bir performans sergiledi ve güvenilir bir golcüye dönüştü . Önceki takımlarında ağırlıklı olarak iki kanattan birinde oynayan Malen'in özelliklerinden Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, onu santrfor olarak oynatarak tam anlamıyla yararlanıyor .

Getty Images

27 yaşındaki oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 16 gol ve beş asiste ulaştı. Ligde attığı 12 golle de Serie A'nın gol krallığı yarışında zirvede. Malen, 2026 takvim yılında Serie A'da şu ana kadar 26 gol attı. Böylece 66 yıl önce, 1960'ta yine 26 gol atan Pedro Manfredini'den bu yana bir takvim yılında ligde 25 gol barajını aşan ilk Roma oyuncusu oldu. Geçen yaz kiralık döneminin ardından toplam 27 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya kalıcı olarak transfer olan Malen'in sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor.

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Van der Vaart, Malen'in potansiyelini yeterince kullanmadığını daha önce de söylemişti

Van der Vaart'ın vatandaşı Malen'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmasını sağlamak için kamuoyu önünde çaba göstermesi yeni değil. Malen'in hâlâ BVB'de oynadığı ve oldukça iyi bir dönem geçirdiği 2024 ilkbaharında van der Vaart, "Onun gerçekten olağanüstü bir yetenek olduğunu düşünüyorum" demişti. Forvete bir gün "Dünyanın en iyi oyuncusu olmak istiyor musun?" diye sormak istediğini söylemişti. Van der Vaart'a göre Malen bunun için gereken özelliklere sahipti, ancak zaman zaman gerekli yaklaşımı göstermiyor ve yeteneklerinden hiçbir şekilde en üst düzeyde yararlanmıyordu.

Van der Vaart, "Onda başka kimsede olmayan bir potansiyel görüyorum. En çok da onu yakasından tutmak istiyorum. Kendinden alabileceği her şeyi almaması beni kızdırıyor" diyerek çıkışmıştı. Kısa süre sonra, Mart 2024'te eski kulübü PSV Eindhoven'a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşı öncesindeki basın toplantısında Malen'e van der Vaart'ın sözleri soruldu. Malen özellikle tembelliğinin kendisine engel olduğu yönündeki üstü kapalı suçlamaya karşı çıktı.

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Malen, eski HSV yıldızına yönelik olarak "Beni tanımıyor" dedi. "Evde ne yaptığımı, ne kadar çaba gösterdiğimi görmüyor. Bu konuda herkesin kendi görüşü var."