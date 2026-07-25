DFB takımının yeni teknik direktörü Jürgen Klopp yönetimindeki yeni başlangıcına ilişkin konuşan Karius, WAZ'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Ne planladığını bilmiyorum. Ama şu anda Schalke ile Bundesliga'da oynuyorum ve şartlar kötü değil. Üst düzey performans gösterirsem belki adaylardan biri olabilirim." 33 yaşındaki oyuncu, "Schalke için her şeyimi vereceğim; sonrasında ne olacağını göreceğiz" dedi.

Klopp ise en azından Karius'tan ne alacağını oldukça iyi biliyor. Sonuçta yeni DFB hocası, kaleciyi 2016 yılında 1. FSV Mainz 05'ten Liverpool'a transfer etmiş, zaman zaman onu Anfield'da 1 numara bile yapmıştı. Ancak bu dönem, Liverpool'un 2018'de Real Madrid'e 3-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi finaliyle birlikte aniden sona erdi. Karşılaşma sırasında beyin sarsıntısı geçiren Karius, o maçta iki golde hatalıydı. Şimdi açıkladığı üzere, bunun ardından derin bir mental çöküş yaşadı.

Karius, "O ana kadar kariyerimde her şey sürekli yukarı gidiyordu, sonra bir anda sert şekilde düştüm; en dibe kadar" dedi. "O dönemde kimsenin beni anlamayacağını hissediyordum. Antrenman yapma isteğim yoktu, oynama isteğim yoktu." Henüz 25 yaşındayken hatta erken emekliliği bile düşündü. Kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Liverpool formasıyla bir daha maça çıkmadı; ardından Beşiktaş'a (2018-2020) ve Union Berlin'e (2020/21) kiralandı. Sonrasında 2022'de Reds'ten yeni sözleşme alamadı ve kesin olarak ayrıldı.

DFB takımına kadar gider mi? Loris Karius, Schalke'de eski gücüne kavuştu

Newcastle United'da geçirdiği iki yılın ve altı aylık kulüpsüz dönemin ardından Karius, 2025'in başında Schalke'ye imza attı ve kariyerini orada yeniden rayına oturttu. Geçen sezon eski Alman genç milli oyuncu, S04'ün yükselişinde büyük pay sahibi oldu ve şimdi de Königsblau'nun yeniden Bundesliga'da kalıcı hale gelmesine katkı sağlamak istiyor. "Kariyerimi burada bitirmeyi rahatlıkla hayal edebiliyorum. Şu anda başka hiçbir şey düşünmüyorum" diyerek Schalke'de kendisini ne kadar iyi hissettiğini vurguladı.

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Bu arada Klopp, cuma günkü tanıtım basın toplantısında potansiyel yeni isimlere umut verdi: "Aklımda inanılmaz derecede çok fikir var. Milli takımda oynama hakkı olan herkes çaba göstermeli. Bu bir yeni başlangıç. Hiç beklemeyen oyuncular da bir şans elde edecek" diyen Klopp, kendi ifadesine göre ilk listesinde 57 saha oyuncusunu değerlendirdiğini belirtti.

Her şey açık! Jürgen Klopp döneminde DFB takımının 1 numarası kim olacak?

Peki ya kalede? Manuel Neuer, sırf hayal kırıklığı yaratan 2026 Dünya Kupası için milli takıma geri dönmüştü, Paraguay'a karşı son 32 turunda gelen elenişin ardından yeniden milli takımı bıraktı. Klopp döneminde yeni 1 numaranın kim olacağı ise tamamen belirsiz. Neuer'in dönüşünden önce Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), DFB kalesindeki as oyuncuydu; Alexander Nübel (Beşiktaş) ve Jonas Urbig (Bayern Münih) başta olmak üzere iki kaleci de şu sıralar Almanya kalesindeki bu görev için şanslarının olduğunu düşünüyor.

Marc-Andre ter Stegen'in de (Barcelona, Ajax Amsterdam'a kiralık transferinin yakın olduğu belirtiliyor) yeniden iddiası olacaktır. Büyük sakatlık şanssızlığı nedeniyle, aslında planlandığı gibi EURO 2024'ün ardından Neuer'in halefi olamadı. Ancak Karius, Schalke formasıyla 1. Lig'de de istikrarlı şekilde güçlü performans göstermeye devam ederse, Klopp için gerçekten bir seçenek haline gelebilir.

A Milli Takım için ilk kez çağrılma adına ilk fırsat eylül sonunda doğacak. Almanya, Klopp yönetimindeki ilk maçında Nations League'de deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak.