Kulüple sözleşmesi bu sezonun ardından sona erecek olan Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

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Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'nun açıklamaları da Arjantinli teknik adamın geleceğine dair belirsizliği artırdı. Cerezo kısa süre önce şunları söyledi: "Simeone konusunda ne olumlu ne de olumsuz herhangi bir şey yok."

Cerezo, "Her şey tamamen olduğu gibi duruyor" diye ekledi. Bu sözler, kulübün sportif yönetiminin ve teknik direktörün 2027-2028 sezonundaki yolları konusunda karar vermek için acele etmediğine dair yeni bir işaret oldu.

Ancak "Marca" gazetesinin aktardığına göre gazeteci Antonio Sanz, Diego Simeone'nin 2029'a kadar Atletico Madrid'de kalacağını öngördü. Radio Marca'da konuşan gazeteci, Miguel Ángel Gil'in 2027'de kulüpten ayrılmasının beklendiğini, ancak CEO'nun kulüpteki görev süresini iki sezon daha uzatabileceğini belirtti.

Sanz'a göre bu devamlılık, Simeone'nin geleceğini de belirleyecek.

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Sanz, "Miguel Ángel Gil 2029'a kadar kalacaksa, Simeone'nin de 2029'a kadar kalması doğaldır" diye ekledi.

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Her halükârda karar teknik direktöre ait. Sanz, Simeone'nin seçeneklerini değerlendirmek zorunda kalacağını, devam etmeyi tercih etmesi halinde ise Atletico Madrid'in teknik ekibinin başında büyük olasılıkla iki sezon daha geçireceğini açıkladı.

Sanz, "Bugün itibarıyla ayrılmaktan çok kalmaya daha yakın" diye vurguladı.

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Atletico Madrid yönetiminin tutumu

Sanz, yönetimin tutumunu açıklarken net konuştu: "Yönetim açısından açık olan şu: Simeone'yi görevden almayacaklar ve o ancak kendisi istediğinde ayrılacak."

Gazeteci, Atletico Madrid ile Arjantinli teknik adam arasındaki ilişkiyi, sözleşme yenilemelerinde kullanılan olağan ölçütlerle değerlendirilmesi zor, özel bir bağ olarak nitelendirdi.

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Radio Marca'nın haberine göre teknik direktörün bu sezonki hedefleri, La Liga'yı üçüncü sırada tamamlamak ve Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek finale yükselmek.

Bu bağlamda radyo, Atletico Madrid'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale, İspanya Kral Kupası'nda ise finale yükseldiğini hatırlattı.