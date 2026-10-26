Asya Futbol Konfederasyonu'nun, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nde Suudi ekibi Al Nassr ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl arasındaki maçı erteleme kararının ardından tepkiler sürüyor.

Al Nassr'ın bugün pazartesi günü rakibi Al Wasl'ı ağırlaması planlanıyordu, ancak kıta konfederasyonu maçın ertelendiğini duyurdu ve yeni tarih ile maçın başlama saatinin uygun zamanda açıklanacağını, herhangi bir başka tarih belirtmeden ifade etti.

Suudi Futbol Federasyonu'nun eski hukuk danışmanı ve Disiplin ve Etik Komitesi eski başkanı Dr. Ayman el-Rifai ise, Asya Futbol Konfederasyonu'nun kararının herhangi bir yönetmeliğe veya hukuki metne dayanmadığını ve genel ile muğlak bir şekilde geldiğini vurguladı.

El-Rifai, Suudi "Arriyadiyah" gazetesine yaptığı özel açıklamalarda şunları söyledi: "Öncelikle, Asya Futbol Konfederasyonu'nun yayımladığı karar herhangi bir yönetmeliğe veya hukuki metne dayanmıyor, aksine genel ve muğlak bir şekilde geldi. İkinci olarak, maçın organize edilmesi için tüm koşullar her açıdan uygun ve oynanmasını engelleyecek hiçbir şey yok."

Gelecek maçlar ALN AFC Şampiyonlar Ligi 1 14:15 ALW

Şöyle devam etti: "Üçüncü olarak, maçın oynanmaması veya bir takımın maçtan çekilmesi mutlaka turnuvayı düzenleyen yönetmelikler çerçevesinde olmalı, ve Al Wasl kulübünün özür dileyerek çekilme tutumunu destekleyecek herhangi bir hüküm bulunmuyor. İşin daha vahim ve kötü yanı ise, Asya Futbol Konfederasyonu'nun ertelemeyi diğer takımı bilgilendirmeden ve maçı organize etmekten sorumlu merci ile mevcut durumu müzakere etmeden onaylamasıdır, özellikle de geçen hafta Roshn Ligi'nin bir turuna tanıklık edilmiş ve ayrıca hava trafiği normal durumuna dönmişken."

Disiplin ve Etik Komitesi eski başkanı şunları ekledi: "Al Nassr'ın tutumu büyük ölçüde hukukidir, özellikle de Suudi Futbol Federasyonu tam desteğe hazır olduğunu ve kulübün tutumunun doğruluğunu kanıtlayacak her şeyi sunmaya hazır olduğunu ortaya koymuşken. Ancak ne yazık ki Asya Futbol Konfederasyonu'nun Suudi kulüplerine karşı tutumu olumsuzluğu ve haksızlığıyla biliniyor. Al Nassr kulübünün Persepolis ile son davasında nasıl mağdur edildiğini gördük, aynı şekilde Al Hilal'in de kadro tamamlama konusunda."

Sözlerine şöyle devam etti: "Asya Futbol Konfederasyonu, Al Nassr kulübüne Persepolis'in oyuncusunun katılımının usulsüzlüğünü kanıtlama hakkını vermekten, Al Hilal'in maçını kadroyu tamamlayabilmesi için ertelemekten ve mücbir sebep ile çevre koşullarını dikkate almaktan oluşan tüm bu hususları hesaba katmadı."