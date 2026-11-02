Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, bölgeyi çevreleyen koşullar ve gelişmeler ışığında önemli bir değerlendirme aşamasına girmiş durumda. Bu durum, organizasyondan sorumlu mercileri, beklenen kıtasal etkinlik başlamadan önce hazırlıkları ve mevcut seçenekleri gözden geçirmeye zorluyor.

Birçok rapor, durum istikrara kavuşana kadar turnuvanın 2028 yılına ertelenebileceğine işaret etmişti; ancak dosyanın Suudi Arabistan'dan geri çekilmesi senaryosu gündeme gelmedi.

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Suudi Arabistan gazetesi "Al-Riyadiyah", Asya Futbol Konfederasyonu'nun turnuvanın ertelenmesine ilişkin şu ana kadar herhangi bir karar almadığını ortaya koydu. Gazete, konfederasyonun Suudi Federasyonu ile koordineli olarak, turnuvanın hâlâ belirlenen tarihinde geçerli olduğu esasına göre çalıştığını, gelişmeleri takip ettiğini ve bunların etkinliğin düzenlenmesine yansımalarını değerlendirdiğini belirtti.

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Gazeteye göre, Suudi Futbol Federasyonu'ndaki yerel organizasyon komitesi, atılacak adımları netleştirmeden önce durumu gözden geçirmek, son gelişmeleri ve çevredeki koşulları tespit etmek amacıyla Asya Konfederasyonu'ndaki ilgili mercilerle 15 Kasım günü bir toplantı yapacak.

Turnuvanın önümüzdeki 7 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyor. Organizatörler, etkinliği açıklanan takvime göre düzenlemeyi sürdürmeyi hedeflerken, beklenen toplantıdaki değerlendirme ve tartışmaların sonuçlarına bağlı olarak farklı bir karar almak da gündemdeki seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.