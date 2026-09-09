Jürgen Klopp, göreve başlama basın toplantısında, Almanya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak çıkacağı ilk maçlar için değerlendirmeye aldığı toplam 57 oyuncunun isminin listesinde yer aldığını açıklamıştı. 59 yaşındaki teknik adam isimler hakkında özellikle konuşmazken, oldukça yüksek ihtimalle şu ana kadar DFB ekibiyle hiç ama hiç ilişkilendirilmemiş bazı oyuncular da bu listeye girmiş durumda.

Özellikle kaleci pozisyonunda Klopp’un not aldığı birkaç seçenek bulunuyor. Manuel Neuer’in 2026 Dünya Kupası’ndaki erken veda sonrası ikinci ve artık kesin olan emekliliğinin ardından DFB ekibi yeniden net bir bir numaradan yoksun kaldı. Bayern Münih’in file bekçisi, ABD, Meksika ve Kanada’daki turnuva için milli takım emekliliğinden özel olarak geri çağrılmış ve aslında ilk tercih edilen kaleci olan Oliver Baumann’ı kulübeye itmişti.

Turnuva ise bilindiği üzere Neuer ve DFB ekibi adına son derece hayal kırıklığı yaratacak şekilde sona erdi. Takım, Paraguay’a penaltı atışlarında yenilerek son 32 turunda elenmek zorunda kaldı. Bayern Münih kalecisi bunun ardından milli takım kariyerini ikinci kez noktaladığını açıkladı ve DFB kalesindeki tercihle ilgili tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Peki Klopp, Nations League’de Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile oynanacak maçlarda güveni kime verecek? Kağıt üzerinde milli takım teknik direktörünün önünde birkaç seçenek var: Bir yandan Hoffenheim’dan Baumann, Alexander Nübel (Beşiktaş) ya da yeniden sağlığına kavuşan ve bu sezon bonservisini elinde bulunduran kulüp Barcelona’dan Ajax Amsterdam’a kiralanan Marc-Andre ter Stegen gibi tecrübeli bir isme kalede istikrarlı bir güvence olarak yönelebilir.

Klopp’un daha radikal bir değişime gitmesi ve teknik direktörlük koltuğundaki yeni rüzgarla birlikte kalede de daha büyük bir jenerasyon değişimi hedeflemesi de mümkün. Bu noktada ilgi çekici aday sayısı oldukça fazla. Jonas Urbig, geride kalan Dünya Kupası turnuvasında zaten antrenman kalecisi olarak kadrodaydı ve Bayern Münih’te Neuer’in belirlenen halefi olarak görülüyor. Frankfurt’tan kiralanan Noah Atubolu ise birkaç kez aday gösterilmeye yaklaşsa da diğer adayların gerisinde kaldı. VfB Stuttgart’tan Dennis Seimen (şu anda sakat) ile SC Freiburg’dan Mio Backhaus da Klopp için gelecekte gündeme gelebilecek diğer çok genç oyuncular arasında yer alıyor.

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Diant Ramaj için sezon şu ana kadar FC Kopenhag’da nasıl geçti?

Ve elbette üçüncü bir seçenek de var: Klopp, Schalke’den Loris Karius ya da Dortmund’dan Diant Ramaj ile şimdiye kadar Almanya Milli Takımı çevresinde büyük rol oynamamış oyuncuların ilk kez forma giymesine de imkan tanıyabilir. Özellikle son adı geçen isim, FC Kopenhag’daki iyi performansıyla şu sıralar milli takım teknik direktöründen bir telefon almayı hak ediyor.

2025 yılında Ajax’tan 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında BVB’ye transfer olan Ramaj, geride kalan son iki sezonda da kiralık olarak forma giymişti. Siyah-sarılılar onu önce bir yıllığına Kopenhag’a gönderdi, geçen yıl ise Stuttgart doğumlu kaleci Bundesliga’da 1. FC Heidenheim’da kiralık oynadı ve takımın uzun yıllardır birinci kalecisi olan Kevin Müller’i hemen kulübeye gönderdi.

24 yaşındaki kaleci şimdi yeniden kiralık olarak Danimarka’nın başkentine döndü ve burada neden Klopp ile DFB kalesi için bir seçenek olabileceğini gösteriyor. Antrenman eksiği nedeniyle Ramaj, yeni kulübünün ilk iki resmi maçında kadroya giremedi. Bu süreçteki bilanço şöyleydi: Conference League elemelerinde Turku karşısında golsüz 0-0 ve ligde Viborg deplasmanında acı bir 0-4. Sonrasında ilk 11’de şansını aldı ve o andan itibaren Kopenhag’da işler tıkırında gitmeye başladı.

Ramaj, Danimarka ekibinde toplam dört kez kaleyi korudu. Kopenhag bu süreçte dört galibiyet aldı, sadece iki gol yedi (bunlardan biri penaltıydı) ve iki maçta kalesini gole kapattı. 24 yaşındaki kalecinin de payıyla Kopenhag yalnızca Conference League’e kalmayı başarmadı, ligde de bu arada liderliği ele geçirdi.

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Diant Ramaj, Jürgen Klopp döneminde DFB ekibi için ilk maçına çıkacak mı?

Ramaj, güçlü performansları nedeniyle kısa süre önce Bundesliga’dan eski bir tanıdıktan büyük övgü aldı: Artık Danimarka başkent ekibinde takımın başındaki isim olan eski Mainz teknik direktörü Bo Svensson. Svensson, Ramaj’ın “topla sakinliği ve oyun kurulumuna katılabilme yeteneği olduğunu, bunun da bize ekstra bir boyut kattığını” söyledi. Aynı zamanda Alman kalecinin sahada “güçlü bir varlığa” sahip olduğunu da belirtti. Kopenhag teknik direktörü, Ramaj’ın “savunma hattına sakinlik getirdiğini ve belirgin bir kazanma mentalitesine sahip olduğunu” ifade ederek övgüsünü sürdürdü.

Ailesinin kökeni nedeniyle teorik olarak Kosova için de oynayabilecek olan Ramaj, Almanya’nın alt yaş milli takımlarında 10 maça çıktı. Almanya U20 formasıyla son olarak yaklaşık beş yıl önce sahaya çıkan kaleci, daha önce U19 ve U18 seviyelerinde de görev yaptı.

Ramaj’ın olağanüstü formunun gerçekten ilk A milli maçla ödüllendirilip ödüllendirilmeyeceği 17 Eylül’de belli olacak. Klopp’un, sonrasında oynanacak Nations League karşılaşmaları için nihai kadrosunu o gün belirlemesi gerekiyor. Süreç, 24 Eylül’de Hollanda’ya karşı deplasmanda oynanacak maçla başlayacak. Ardından DFB ekibi Yunanistan ve Sırbistan’ı ağırlayacak, milli maç arası ise 4 Ekim’de Yunanistan ile oynanacak rövanşla sona erecek.